CL (2NE1) cực ngầu khi quay lại Việt Nam biểu diễn sau 8 năm

CL tại sân bay Tân Sơn Nhất



Người hâm mộ giữ trật tự, giúp idol dễ dàng di chuyển ra xe để thực hiện lịch trình ở Việt Nam

Dù sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo, đây mới chỉ là lần thứ ba CL sang Việt Nam biểu diễn. Lần gần đây nhất là cùng 2NE1 trong concert vào tháng 8/2014. Trước đó nữa là vào năm 2011 trong sự kiện Going together Concert in Vietnam with 2NE1.