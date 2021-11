CJ ENM lại thuyết phục Wanna One tái hợp trước thềm MAMA 2021: Netizen Hàn chán nản, một thành viên bị phản đối comeback nhiều nhất

Điều quan trọng nhất để có cơ hội tái hợp là thành ý của các thành viên. Một số thành viên đã chia sẻ trong nội bộ rằng: 'Nếu chúng ta muốn tái hợp, hãy làm điều đó một cách đúng đắn.' Một nhân tố quan trọng được JTBC lưu ý chính là thành viên Ong Seong Woo, người được cho là một trong những lý do khiến một cuộc tái hợp không xảy ra trong quá khứ.

CJ ENM sau đó cũng đưa ra phản hồi về những đồn đoán này và xác nhận đúng là họ đang nỗ lực để đưa Wanna One trở lại: 'Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận khả quan về nhiều kế hoạch đa dạng liên quan đến tất cả các thành viên Wanna One, bao gồm lễ trao giải MAMA, một concert và một album mới.'

Vào ngày 3/11, JTBC News đưa tin rằng nhiều nguồn tin trong ngành tiết lộ Wanna One đang có kế hoạch tái hợp trước thềm lễ trao giải Mnet Asian Music Awards 2021 (MAMA 2021). Một người trong ngành cho biết: 'Năm nào cuộc thảo luận về việc tái hợp cũng diễn ra trước thềm MAMA, tuy nhiên năm nay có dấu hiệu cho thấy sự khả quan và nhiệt tình hơn.' Một nguồn tin khác nói thêm: 'Từ khi I.O.I tái hợp với nhau vào tháng 5 trước đó, khả năng tương tự cho Wanna One cũng sẽ diễn ra.'

Mặc dù nhóm đã tan rã được gần 3 năm nhưng nhiều fan vẫn còn nhớ nhung và tiếc nuối đội hình hoàn hảo này. Ngay đến cả CJ ENM - đơn vị tổ chức series Produce 101 và nắm quyền quản lý nhóm - cũng không thể từ bỏ họ. Mới đây CJ ENM lại được cho là đang có kế hoạch thuyết phục cho màn tái hợp của các thành viên Wanna One, nhưng liệu lần này netizen Hàn sẽ có phản ứng ra sao?

Wanna One là nhóm nhạc dự án nổi tiếng debut từ show sống còn 'Produce 101 mùa 2' nhưng đã tan rã vào tháng 12/2018. Hiện tại các thành viên đều có những hoạt động của riêng mình như trở về nhóm cũ ( Minhyun của NU'EST), debut với nhóm mới ( Lee Daehwi và Park Woojin của AB6IX, Bae Jinyoung của CIX), hoạt đơn giản là hoạt động solo ( Ha Sungwoon, Yoon Jisung, Kang Daniel, Ong Seungwoo, Kim Jaehwan, Park Jihoon và Lai Guanlin ).

Nếu màn tái hợp này thật sự có thể xảy ra, đây sẽ là lần đầu tiên Wanna One comeback cùng nhau với tư cách là một nhóm sau gần ba năm kể từ buổi biểu diễn cuối cùng của họ vào tháng 1/2019. Tuy nhiên trước tin tức này, các Wannable (fandom của Wanna One) đang vui buồn lẫn lộn, phần vì họ cũng rất hạnh phúc nếu có thể được gặp lại nhóm lần nữa, phần vì họ cảm thấy những tin tức này của CJ ENM rất mơ hồ và thường thắp lên những hi vọng không có thực.

Năm nào trước thềm diễn ra MAMA, CJ ENM cũng thuyết phục các thành viên Wanna One về một cuộc tái hợp

Trong khi đó, netizen Hàn lại tỏ ra bất mãn với CJ ENM khi đã thành thông lệ rằng cứ trước mỗi kỳ MAMA là lại tung tin Wanna One sẽ tái hợp. Họ cho rằng CJ ENM và Mnet nên buông tha cho các thành viên và đừng lấy họ làm 'mồi nhử' mỗi năm để gây xôn xao và chú ý cho MAMA nữa.

Nhiều Knet cho biết tuy họ rất thích và rất nhớ nhóm nhưng họ không tin tưởng vào CJ ENM và cũng cho rằng việc tái hợp 11 thành viên là điều rất khó xảy ra khi tất cả đều đã có định hướng riêng của mình. Mặt khác, nhiều người cũng phản đối sự comeback của thành viên Lai Guanlin - nam idol Đài Loan từng rất được Knet yêu mến nhưng sau đó lại vấp phải loạt scandal về nhân cách và về việc ủng hộ Trung Quốc sau tranh cãi bông Tân Cương.

Lai Guanlin từ một thành viên được yêu thích trong Wanna One giờ đây lại bị Knet tẩy chay kịch liệt

Một số bình luận của Knet: