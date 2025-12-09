CIC là gì?, cách tra cứu điểm CIC cá nhân, check nợ xấu

Trong thời đại tài chính hiện đại, điểm tín dụng cá nhân đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ khi bạn vay tiền mà còn ảnh hưởng đến nhiều quyết định tài chính khác. Một trong những hệ thống chấm điểm tín dụng nổi bật ở Việt Nam là CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam).
Thông qua CIC, bạn có thể kiểm tra điểm tín dụng cá nhân, theo dõi lịch sử vay vốn và đặc biệt là tra cứu nợ xấu để biết tình trạng tín dụng của mình đang ở mức nào.
Đại diện một ngân hàng tại TP. HCM sẽ chia sẻ thêm các thông tin về CIC ngay sau đây.
CIC là viết tắt của Credit Information Center - tên tiếng Anh của Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam, là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý thông tin tín dụng của cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Một trong những dịch vụ quan trọng mà CIC cung cấp là điểm tín dụng, giúp các tổ chức tài chính đánh giá khả năng trả nợ của người vay.CIC là gì? CIC là viết tắt của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia.
2. CIC hoạt động như thế nào?
CIC hoạt động như một trung tâm thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tín dụng của tất cả các cá nhân và tổ chức vay mượn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Khi bạn vay tiền từ một tổ chức tín dụng, các giao dịch của bạn sẽ được ghi nhận lại dưới dạng điểm tín dụng trên hệ thống CIC.
Quá trình hoạt động của CIC bao gồm các bước như sau:
- Bước 1 - Thu thập thông tin tín dụng: CIC nhận dữ liệu từ các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính, và các tổ chức cho vay khác.
- Bước 2 - Chấm điểm tín dụng: Dựa trên các thông tin đã thu thập, CIC sẽ chấm điểm tín dụng của bạn.
- Bước 3 - Cung cấp thông tin tín dụng: Các tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ tra cứu điểm tín dụng của bạn khi bạn có nhu cầu vay vốn.
Ngoài ra, dựa vào các thông tin đã thu thập được, CIC sẽ phân loại từng nhóm nợ để giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tra cứu và đánh giá lịch sử tín dụng của người dùng. Dưới đây là bảng tóm tắt về các nhóm nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN:
|Nhóm nợ
|Khoản nợ quá hạn
|Nhóm 1 - Nợ đủ tiêu chuẩn
|(i) Khoản nợ trong hạn và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ cả nợ gốc và lãi đúng hạn;
(ii) Khoản nợ quá hạn dưới 10 ngày và được đánh giá là có khả năng thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi bị quá hạn và thu hồi đầy đủ nợ gốc và lãi còn lại đúng thời hạn;
(iii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 1 theo quy định tại khoản 2 Điều này;
|Nhóm 2 - Nợ cần chú ý
|(i) Khoản nợ quá hạn đến 90 ngày, trừ khoản nợ quy định tại điểm a(ii) Khoản này, khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ được điều chỉnh kỳ hạn trả nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ được phân loại vào nhóm 2 theo quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này;
|Nhóm 3 - Nợ dưới tiêu chuẩn
|(i) Khoản nợ quá hạn từ 91 ngày đến 180 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ gia hạn nợ lần đầu còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ được miễn hoặc giảm lãi do khách hàng không đủ khả năng trả lãi đầy đủ theo thỏa thuận, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
|Nhóm 4 - Nợ nghi ngờ
|(i) Khoản nợ quá hạn từ 181 ngày đến 360 ngày, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(ii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn đến 90 ngày theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu, trừ khoản nợ quy định tại khoản 3 Điều này;
(iii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai còn trong hạn, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2, khoản 3 Điều này;
|Nhóm 5 - Nợ có khả năng mất vốn
|(i) Khoản nợ quá hạn trên 360 ngày;
(ii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần đầu quá hạn từ 91 ngày trở lên theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần đầu;
(iii) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ hai quá hạn theo thời hạn trả nợ được cơ cấu lại lần thứ hai;
(iv) Khoản nợ cơ cấu lại thời hạn trả nợ lần thứ ba trở lên, trừ khoản nợ quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;
Quan trọng: Việc nắm rõ các nhóm nợ giúp bạn dễ dàng biết mình có đang rơi vào tình trạng nợ xấu hay không. Khi bị liệt vào nhóm 3 trở lên, khách hàng sẽ gặp khó khăn trong việc vay vốn, mở thẻ tín dụng, hoặc tiếp cận các sản phẩm tài chính khác tại ngân hàng. Do đó, check nợ xấu trên CIC thường xuyên là bước quan trọng để chủ động quản lý tài chính cá nhân.
Phân loại nhóm nợ xấu theo Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC).
3. 3 Cách kiểm tra điểm tín dụng CIC, nợ xấu cá nhân miễn phí
Có nhiều cách để bạn kiểm tra điểm tín dụng CIC cá nhân miễn phí và dễ dàng:
3.1. Tra cứu CIC cá nhân online qua website CIC
Bước 1: Truy cập website tra cứu CIC:https://cic.gov.vn/
Bước 2: Đăng ký tài khoản: Nhấn vào nút đăng ký rồi làm theo hướng dẫn
Bước 3: Xác thực tài khoản: Thiết lập mật khẩu và nhập mã xác nhận OTP
Bước 4: Xác thực thông tin qua hình thức hỏi đáp với nhân viên CIC
Bước 5: Chờ và nhận kết quả đăng ký qua SMS/email
Bước 6: Đăng nhập vào website CIC và kiểm tra CIC cá nhân tại phần thông tin cá nhân.
Lưu ý: Việc kiểm tra thông tin tín dụng cá nhân qua website CIC là hoàn toàn miễn phí. Bạn nên nhập email và số điện thoại để nhận thông báo quan trọng từ CIC.
Tra cứu điểm tín dụng CIC cá nhân qua website của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
3.2. Tra cứu CIC miễn phí qua ứng dụng CIC Connect
Bước 1:Tải và cài đặt ứng dụng CIC Connect
Android: Mở CH Play, tìm kiếm "CIC Connect" và chọn ứng dụng chính thức của Trung tâm Thông tin Tín dụng Quốc gia (CIC).
iOS: Mở App Store, tìm kiếm "CIC Connect" và chọn ứng dụng chính thức.
Lưu ý: Hãy kiểm tra kỹ tên nhà phát hành và các đánh giá của người dùng trước khi tải để đảm bảo bạn đang tải đúng ứng dụng.
Bước 2: Đăng ký tài khoản
- Mở ứng dụng CIC Connect vừa cài đặt.
- Nhấn vào mục "Đăng ký" và điền đầy đủ thông tin cá nhân theo yêu cầu của hệ thống (họ tên, số CCCD (còn hiệu lực), số điện thoại, email, mật khẩu...).
- Đọc kỹ và đồng ý với các điều khoản dịch vụ của CIC.
- Nhấn "Đăng ký" để hoàn tất quá trình.
Bước 3: Xác thực tài khoản
- Sau khi đăng ký, bạn sẽ nhận được mã OTP qua tin nhắn SMS hoặc email.
- Nhập mã OTP vào ô xác thực trong ứng dụng.
Lưu ý: Trong một số trường hợp, CIC có thể yêu cầu bạn xác minh thêm thông tin qua cuộc gọi điện thoại.
Bước 4: Đăng nhập và sử dụng dịch vụ “Tra cứu báo cáo” để xem các khoản vay tín dụng, điểm CIC, nợ xấu cá nhân tương tự như trên trang web.
Tra cứu điểm tín dụng CIC cá nhân qua ứng dụng CIC Connect.
3.3. Tra cứu CIC tại quầy giao dịch ngân hàng
Nếu không thành thạo trong việc sử dụng Website hoặc app để tra cứu điểm tín dụng CIC, bạn có thể kiểm tra hồ sơ tín dụng của mình tại quầy giao dịch ngân hàng theo các bước sau:
Bước 1: Đến chi nhánh ngân hàng hoặc các văn phòng công ty tài chính gần nhất.
Bước 2: Nộp hồ sơ đăng ký tài khoản vay tại ngân hàng và yêu cầu kiểm tra lịch sử tín dụng cá nhân.
Bước 3: Khách hàng cung cấp thông tin cá nhân bao gồm CCCD (còn hiệu lực)
Bước 4: Sau khi ngân hàng hoàn tất việc kiểm tra thông tin và truy xuất dữ liệu, khách hàng sẽ nhận được kết quả CIC từ ngân hàng.
Lưu ý:Nếu thực hiện kiểm tra theo hình thức này, bạn sẽ phải trả một mức phí cho mỗi lần tra cứu điểm tín dụng CIC (Chi phí thay đổi tùy thuộc vào quy định của từng ngân hàng).