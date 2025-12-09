CIC là gì?, cách tra cứu điểm CIC cá nhân, check nợ xấu

Trong thời đại tài chính hiện đại, điểm tín dụng cá nhân đóng vai trò rất quan trọng, không chỉ khi bạn vay tiền mà còn ảnh hưởng đến nhiều quyết định tài chính khác. Một trong những hệ thống chấm điểm tín dụng nổi bật ở Việt Nam là CIC (Trung tâm Thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam).

Thông qua CIC, bạn có thể kiểm tra điểm tín dụng cá nhân, theo dõi lịch sử vay vốn và đặc biệt là tra cứu nợ xấu để biết tình trạng tín dụng của mình đang ở mức nào.

Đại diện một ngân hàng tại TP. HCM sẽ chia sẻ thêm các thông tin về CIC ngay sau đây.

CIC là viết tắt của Credit Information Center - tên tiếng Anh của Trung tâm Thông tin Tín dụng quốc gia Việt Nam, là cơ quan trực thuộc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, có nhiệm vụ thu thập, lưu trữ, phân tích và quản lý thông tin tín dụng của cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Một trong những dịch vụ quan trọng mà CIC cung cấp là điểm tín dụng, giúp các tổ chức tài chính đánh giá khả năng trả nợ của người vay.

2. CIC hoạt động như thế nào?

CIC hoạt động như một trung tâm thu thập, phân tích và cung cấp thông tin tín dụng của tất cả các cá nhân và tổ chức vay mượn tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng. Khi bạn vay tiền từ một tổ chức tín dụng, các giao dịch của bạn sẽ được ghi nhận lại dưới dạng điểm tín dụng trên hệ thống CIC.

Quá trình hoạt động của CIC bao gồm các bước như sau:

- Bước 1 - Thu thập thông tin tín dụng: CIC nhận dữ liệu từ các tổ chức tín dụng như ngân hàng, công ty tài chính, và các tổ chức cho vay khác.

- Bước 2 - Chấm điểm tín dụng: Dựa trên các thông tin đã thu thập, CIC sẽ chấm điểm tín dụng của bạn.

- Bước 3 - Cung cấp thông tin tín dụng: Các tổ chức tài chính, ngân hàng sẽ tra cứu điểm tín dụng của bạn khi bạn có nhu cầu vay vốn.

Ngoài ra, dựa vào các thông tin đã thu thập được, CIC sẽ phân loại từng nhóm nợ để giúp ngân hàng và các tổ chức tín dụng có thể dễ dàng tra cứu và đánh giá lịch sử tín dụng của người dùng. Dưới đây là bảng tóm tắt về các nhóm nợ theo Thông tư 11/2021/TT-NHNN: