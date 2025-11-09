CIC bị hacker tấn công, VNCERT khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác

Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tấn công, xâm nhập từ tội phạm mạng với mục đích đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt trái phép vẫn đang được thống kê và làm rõ.

VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân tuyệt đối không tự ý tải về, chia sẻ, khai thác hoặc sử dụng các dữ liệu bị lộ. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật.