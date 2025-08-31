Nhiều nguồn tin tiết lộ Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ Tulsi Gabbard đã khiến giới lãnh đạo Cơ quan tình báo trung ương (CIA) sửng sốt vào tuần trước khi bà công khai tên một sĩ quan CIA đang hoạt động bí mật trong danh sách bị tước bỏ quyền tiếp cận thông tin mật.

Theo các nguồn tin trò chuyện cùng NBC News, động thái này đã khuấy đảo đội ngũ nhân viên CIA, đồng thời là ví dụ mới nhất về những căng thẳng âm ỉ giữa bà Gabbard và Giám đốc CIA John Ratcliffe. Hai người từng bất đồng trước đó về các quyết định của bà Gabbard, trong đó có vụ bà giải mật tài liệu đã được biên tập sơ bộ liên quan tới cáo buộc Nga can thiệp bầu cử Mỹ.

Hai nguồn tin nhận định bà Gabbard đang chịu áp lực khôi phục lòng tin của Tổng thống Mỹ Donald Trump. Bà Gabbard đã làm ông Trump mích lòng vào đầu năm 2025 khi đăng tải một video và đưa lời khai về năng lực hạt nhân Iran.