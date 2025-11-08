Chuyển xe xăng sang xe điện: Cách thức hóa giải nỗi lo bậc nhất

Xe điện cần chỗ sạc

Theo một khảo sát và phỏng vấn sâu do Chợ Tốt Xe cùng KPMG đồng thực hiện vào năm 2024, có 44% người muốn sạc xe hai bánh tại nhà; 21% muốn sạc tại các trạm sạc chuyên dụng; 35% sạc ở đâu cũng được, miễn là có trụ sạc. Người tiêu dùng muốn có thêm nhiều trạm sạc nhất tại 3 địa điểm, gồm: khu dân cư; trung tâm mua sắm và nơi làm việc.

Điều đó dẫn đến câu hỏi của nhiều người: "Không có chỗ sạc thuận tiện, vì sao phải mua xe điện"?

Khu vực để riêng xe máy điện tại một chung cư ở TPHCM. Ảnh: Trần Chung

Cũng theo khảo sát trên, yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới thành công của một hệ thống trạm sạc là khả năng sạc nhanh với 3,65 điểm. Trong khi đó, thời gian người dùng chấp nhận chờ đợi để sạc xe hai bánh từ 15-30 phút chiếm tỷ lệ cao nhất với 38%, thời gian chờ đợi tối đa 15 phút là 28%; chấp nhận đợi trên 60 phút chỉ có 9% người đồng tình.

Đối với tài xế công nghệ sử dụng xe điện, việc sạc điện cho xe còn quan trọng hơn so với người tiêu dùng đơn thuần. Do công việc phải di chuyển liên tục, thời gian chính là thu nhập của cánh tài xế.