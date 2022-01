Your browser does not support the audio element.

Chuyển vùng màu cam, một thị xã tạm dừng tất cả các hoạt động thiết yếu (Ảnh minh họa)

Đây là động thái nhằm đối phó với dịch Covid-19 của thị xã này khi trở thành địa bàn đầu tiên trong tỉnh đang ở cấp độ dịch "Cấp 3".

Theo đó, kể từ khi ca F0 đầu tiên xuất hiện trên địa bàn thị xã (ngày 4/12/2021), đến nay thị xã Quảng Yên đã ghi nhận trên 600 ca F0 (bình quân mỗi ngày có thêm 40 ca mắc mới), đáng quan tâm là số ca F0 trong cộng đồng chiếm gần 50% số ca F0 trên địa bàn thị xã; nguồn lây được xác định là đa nguồn với nhiều đặc điểm khác nhau.