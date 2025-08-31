Chuyện về nữ ca sĩ từng hát ở Hội nghị Paris

Nữ ca sĩ đầu tiên được phong tặng NSND, được Bác Hồ khen ngợi

NSND Thanh Huyền tên thật là Trương Thị Thanh Huyền, sinh năm 1942 tại Hà Nội, trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật và giàu lòng yêu nước, tri thức, với mẹ là một nghệ sĩ, ông nội là một nhà nho.

NSND Thanh Huyền bên trái

Từ nhỏ, NSND Thanh Huyền đã lớn lên trong những làn điệu dân ca, hát văn cổ truyền dân tộc, thấm đẫm văn hóa làng quê Bắc Bộ và bộc lộ thiên phú ca hát.

Được mẹ dạy hát từ nhỏ nên tới độ tuổi thiếu niên, NSND Thanh Huyền đã nắm vững được các kỹ thuật hát cổ truyền, thuộc nhiều làn điệu dân ca. Bà còn được đào tạo khi sinh hoạt tại Đội Thiếu nhi thành phố Ấu Trĩ Viên (thành Hà Nội), được phát triển năng khiếu thiên phú.

Nhờ đó, ở độ tuổi thiếu niên, NSND Thanh Huyền đã nắm vững được các kĩ thuật hát của những làn điệu dân ca cổ truyền và hoạt động văn nghệ tích cực. Nhờ đó, bà sớm đoạt nhiều giải cao trong các cuộc thi ca hát thiếu nhi.

Trong cuộc đời NSND Thanh Huyền có nhiều dấu ấn đáng nhớ gắn liền với lịch sử. Dấu ấn đầu tiên vào mùa thu năm 1957, khi bà được chọn hát cho Bác Hồ nghe nhân dịp Bác đến dự Tết Trung thu ở Ấu Trĩ Viên và được Bác khen ngợi. Những năm sau này, NSND Thanh Huyền nhiều lần được hát cho Bác nghe trong các sự kiện quan trọng.

Trong những năm cuối đời, Bác đã trao tặng cho NSND Thanh Huyền chiếc Huy hiệu Bác Hồ. Kỷ vật quý giá này không phải ca sĩ nào cũng có được.