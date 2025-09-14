Chuyện về người phụ nữ xăm mặt danh hài Hoài Linh lên ngực

Danh hài Hoài Linh nổi tiếng không chỉ bởi tài năng trên sân khấu mà còn bởi sự kín đáo trong chuyện riêng tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Theo chia sẻ trên Tuổi Trẻ Cười và một số trang tin giải trí, Hoài Linh và Hà My từng yêu nhau khoảng bốn năm, thậm chí đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng cuối cùng "duyên chưa đủ". Chuyện tình không trọn vẹn ấy vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong đời nữ ca sĩ.