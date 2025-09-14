Chuyện về người phụ nữ xăm mặt danh hài Hoài Linh lên ngực

Ở tuổi U50 nữ, người phụ nữ này vẫn giữ hình xăm Hoài Linh trên ngực dù biết rõ sẽ khó tìm được người đàn ông nào chấp nhận.

Danh hài Hoài Linh nổi tiếng không chỉ bởi tài năng trên sân khấu mà còn bởi sự kín đáo trong chuyện riêng tư. Ít ai biết, anh từng có một mối tình kéo dài nhiều năm với ca sĩ Hà My – giọng ca một thời được yêu mến ở miền Nam.

Theo chia sẻ trên Tuổi Trẻ Cười và một số trang tin giải trí, Hoài Linh và Hà My từng yêu nhau khoảng bốn năm, thậm chí đã tính đến chuyện cưới hỏi nhưng cuối cùng "duyên chưa đủ". Chuyện tình không trọn vẹn ấy vẫn để lại dấu ấn sâu đậm trong đời nữ ca sĩ.

Để ghi nhớ kỷ niệm, sau khi chia tay, Hà My đã quyết định xăm chân dung Hoài Linh lên ngực và xăm tên anh trên tay. "Khi xăm tôi đã suy nghĩ chín chắn, chứ không phải là sự nông nỗi, hay phút nhất thời của tuổi trẻ." – Hà My tâm sự trên Tuổi Trẻ Cười. Một số clip tập hát gần đây của cô trên trang cá nhân trong năm nay cho thấy hình xăm vẫn hiện rõ.

nguoi yeu cu danh hai hoai linh tuoi 47 cuoc song kin tieng van giu hinh xam khuon mat hoai linh o nguc 1640
Hà My xăm mặt Hoài Linh lên ngực.

Vậy Hà My là ai? Nữ ca sĩ sinh năm 1978 trong gia đình nghệ sĩ cải lương Tấn Đạt – Kim Hà, là cháu ruột danh ca Thái Châu. Cô từng có sự nghiệp ca hát sôi nổi, được khán giả miền Nam yêu mến trong nhiều năm. 

Tuy nhiên vì ánh hào quang đến quá sớm cũng khiến cô chao đảo. Nữ ca sĩ thừa nhận từng có thời gian sa đà vào các cuộc vui, lui tới quán bar và sử dụng chất kích thích. Chính sự lạc hướng ấy đã khiến cô dần đánh mất vị trí trong làng nhạc và sự nghiệp tụt dốc.

Hiện ở tuổi gần 50, Hà My sống khá kín đáo, thỉnh thoảng mới xuất hiện trên mạng xã hội và tham gia một số chương trình ca nhạc, thiện nguyện.

