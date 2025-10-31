Chuyện về ngôi chùa ‘hai vua tôn thờ’, ẩn mình giữa khuôn viên đại học ở Hà Nội

Thánh Chúa là ngôi chùa cổ được khởi dựng từ thời Lý - trước năm 1064, là một trong những di tích lâu đời của vùng đất Thăng Long xưa. Chùa tọa lạc ở phường Dịch Vọng Hậu, Hà Nội.

Chùa Thánh Chúa được công nhận là di tích lịch sử - văn hóa vào năm 1989. Ảnh: Nguyễn Huy

Ngôi chùa gắn với 2 vua

Chùa Thánh Chúa được coi là nơi cầu tự ứng nghiệm để sinh ra vua Lý Nhân Tông và hơn 400 năm sau là nơi nương náu, nuôi dưỡng vua Lê Thánh Tông. Bởi vậy dân gian lưu truyền câu ca dao: "Ngàn năm nay có mấy chùa/Như chùa Thánh Chúa hai vua tôn thờ".

Theo truyền thuyết, chùa là nơi nguyên phi Ỷ Lan và các vị vua nhà Lý thường lui tới để nghiên cứu Phật pháp. Năm Quý Mão (1063), vua Lý Thánh Tông ngoài 40 tuổi mà chưa có con trai nối dõi. Người sai Chi hậu Nội nhân (chức quan nhỏ trong cung) là Nguyễn Bông tới làm lễ cầu tự tại chùa Thánh Chúa.

TS Tạ Thị Tâm - nhà nghiên cứu về lịch sử văn hóa Phật giáo tại Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam chia sẻ: "Vua Lý Thánh Tông vì đã lớn tuổi mà chưa có con trai nên thường tới chùa Thánh Chúa cầu tự. Sau khi cầu tự, Ỷ Lan nguyên phi đã mang thai và sinh ra hoàng tử Càn Đức, sau này là vua Lý Nhân Tông".