Chuyện về một nhân chứng tham dự Lễ duyệt binh lịch sử ngày 1-1-1955

Ông chậm rãi kể: “Tôi nguyên là chiến sĩ Đại đội 71, Tiểu đoàn 375 của Trung đoàn 9, Sư đoàn 304, được tham gia nhiều trận đánh oanh liệt trong các chiến dịch Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hoàng Hoa Thám, Hòa Bình, Thượng Lào, Điện Biên Phủ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tiếp quản Thủ đô, đơn vị tôi rút về đóng quân ở khu vực Miếu Môn (Hà Nội). Thời gian này, tôi được bổ nhiệm là Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 375 (Trung đoàn 9, Sư đoàn 304), rồi được lựa chọn làm nhiệm vụ huấn luyện bộ đội chuẩn bị duyệt binh ở sân bay Tông.

Hiểu được ý nghĩa quan trọng của nhiệm vụ, chúng tôi luyện tập rất hăng say, bất chấp thời tiết mưa rét. Một thời gian sau, những đồng chí được lựa chọn lại được đưa về tập trung tại sân bay Bạch Mai (Hà Nội) để tập luyện tiếp và tổng duyệt.

Thương cán bộ, chiến sĩ luyện tập duyệt binh vất vả, nên Bác Hồ đã ba lần đến động viên, tặng quà, một lần ở sân bay Tông, hai lần ở sân bay Bạch Mai. Mỗi lần được nhìn thấy Bác, như tiếp thêm cho bộ đội nguồn sức mạnh vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ”.

“Trong bối cảnh Hiệp định Geneva vừa được ký kết và nhân dân chờ mong ngày thống nhất đất nước, ngày duyệt binh 1-1-1955 đánh dấu bước trưởng thành về sức mạnh quân sự của Việt Nam. Từ những chiến sĩ chân trần, mang gậy tầm vông, súng kíp thời kỳ đầu chống thực dân Pháp, đoàn duyệt binh trên Quảng trường Ba Đình hôm ấy được tổ chức chính quy với trang bị, vũ khí đa dạng. Đây là cuộc duyệt binh đầu tiên của Quân đội ta kể từ ngày lập nước, nên trên gương mặt mỗi cán bộ, chiến sĩ đều toát lên niềm tự hào, vinh dự vô biên”, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước đánh giá.

Một cuộc đời đến nay ngót một thế kỷ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Phước đã tham gia và chứng kiến những sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử dân tộc: Từ Cách mạng Tháng Tám lẫy lừng đến thiên sử vàng Điện Biên, từ tiếp quản Thủ đô tới duyệt binh mừng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Trung ương Đảng, Chính phủ về Hà Nội, từ trận đầu đánh thắng của bộ đội tăng thiết giáp ở Làng Vây đến Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, cả những khi đất nước khó khăn đến những thành tựu của công cuộc đổi mới mang lại... Trong những năm tháng ấy, ông đã nhiều lần vinh dự được gặp Bác Hồ, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, mà cho đến hôm nay, ông vẫn giữ nguyên vẹn trong mình niềm tin yêu, kính trọng.