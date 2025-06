Chuyện về cặp tượng đá hơn 700 năm linh thiêng, kỳ bí ở Bình Định

Chùa Nhạn Sơn nằm ở thôn Bắc Nhạn Tháp (xã Nhơn Hậu, thị xã An Nhơn), cách TP Quy Nhơn khoảng 23km. Ngôi chùa có kiến trúc đơn sơ nhưng lại mang giá trị lớn về lịch sử và nghệ thuật, là sự giao thoa giữa văn hóa Chăm - Việt.

Đây là giai đoạn cuối cùng và rực rỡ của nghệ thuật Chăm Pa, được đặt tên theo di tích Tháp Mẫm - một trung tâm tôn giáo và nghệ thuật quan trọng của người Chăm thời bấy giờ.

Đặc điểm hiếm có của tượng hộ pháp ở chùa Nhạn Sơn, là vừa mang yếu tố văn hóa Việt vừa mang yếu tố của nền văn hóa Chăm Pa.

Cặp tượng cổ hơn 700 tuổi đứng trên bệ tròn, đứng đối xứng nhau, thân hình lực lưỡng, hơi ngả về phía trước, cổ căng ra, đầu quay về hướng đối diện. Hai bàn chân dang ra, đầu gối hơi chùng xuống.

Trên đầu tượng có vương miện, được tạo thành bởi các dải cánh sen cách điệu, tóc được búi lên, thành một khối tròn lớn ở phía sau.

Theo thông tin từ Cục Di sản văn hóa, mỗi bức tượng có trọng lượng khoảng 800kg. Trong đó,tượng ông Đỏ cao 2,42m, rộng 1,5m, dày 0,72m và tượng ông Đen cao 2,45m, rộng 1,52m, dày 0,7m.

Nhìn tổng quát, hai bức tượng trông giống nhau nhưng khi đi vào chi tiết thì vẫn có nhiều điểm khác, đặc biệt là về hoa văn trang trí.

Khuôn mặt của 2 pho tượng được tạo hình với cặp lông mày rậm, gờ nổi lên, đôi mắt to, tròn lồi, mũi to phình ra, đôi tai to và dài, cổ có những đường gân nổi lên, trông khá dữ tợn. Tay ông Đen cầm kiếm, còn ông Đỏ cầm cây giản trên tay.