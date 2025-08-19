Chuyển từ 1.000 USD ra nước ngoài sẽ phải báo cáo nhằm ngăn 'chảy máu' ngoại tệ

Dự thảo Nghị định quy định cụ thể trách nhiệm thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền của đối tượng báo cáo tại Trung tâm tài chính và của các tổ chức, cá nhân khác có liên quan tại Trung tâm tài chính. Đồng thời, quy định trách nhiệm của Cơ quan giám sát Trung tâm tài chính, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành có liên quan trong thực hiện chức năng quản lý nhà nước về phòng, chống rửa tiền tại Trung tâm tài chính đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật phòng, chống rửa tiền.

Ngân hàng Nhà nước đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định về cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Dự thảo quy định một số chính sách đặc thù, vượt trội cho đối tượng báo cáo tại Trung tâm tài chính gồm: cho phép thực hiện các biện pháp phòng, chống rửa tiền mà chủ sở hữu, ngân hàng mẹ đang áp dụng mà pháp luật Việt Nam chưa có quy định nhưng đảm bảo không trái quy định của pháp luật Việt Nam; áp dụng chế độ báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế (ngưỡng báo cáo 1.000 USD) đối với các đối tượng báo cáo tại Trung tâm tài chính.

Theo tờ trình của Ngân hàng Nhà nước, quy định của Luật Phòng, chống rửa tiền, việc phòng, chống rửa tiền phải thực hiện theo quy định của pháp luật trên cơ sở bảo đảm chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân; chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan.

Theo đó, với mức độ mở cửa cao hơn trong Trung tâm tài chính về dòng vốn, giao dịch xuyên biên giới cùng với sự hiện diện của nhiều tổ chức tài chính quốc tế lớn trong các lĩnh vực không chỉ riêng ngân hàng, cần phải có cơ chế chính sách chặt chẽ để các đối tượng không “lợi dụng” Trung tâm tài chính và các chính sách đặc thù vượt trội để “hợp pháp hóa” nguồn tiền.