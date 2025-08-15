Chuyển toàn bộ chuyến bay quốc tế về Long Thành: Áp lực rất lớn cho cao tốc Long Thành - Dầu Giây

Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và tư vấn mới đây đã đưa ra phương án sớm chuyển toàn bộ các chuyến bay quốc tế thường lệ từ sân bay Tân Sơn Nhất sang khai thác tại sân bay Long Thành trong khi hạ tầng kết nối thiếu đồng bộ.

Lo ngại khi chuyển chuyến bay quốc tế về Long Thành﻿

Bởi việc kết nối hạ tầng giao thông với sân bay Long Thành là yếu tố then chốt quyết định hiệu quả khai thác và tầm vóc của công trình hàng không trọng điểm quốc gia này. Khi giai đoạn 1 của sân bay Long Thành dự kiến hoàn thành và đi vào khai thác, một lượng lớn chuyến bay quốc tế và nội địa sẽ được chuyển từ Tân Sơn Nhất sang đây, tạo áp lực di chuyển khổng lồ cho hành khách, hàng hóa và dịch vụ hậu cần.

Sự chậm trễ và thiếu đồng bộ trong hệ thống hạ tầng kết nối sẽ khiến hiệu quả đầu tư sẽ bị giảm sút, đồng thời trải nghiệm của hành khách sẽ bị ảnh hưởng ngay từ những ngày đầu vận hành.

Bài toán kết nối không chỉ đơn thuần là mở rộng vài tuyến đường. Khoảng cách hơn 40 km từ trung tâm TP HCM tới Long Thành vốn đã là một thách thức. Thực trạng các tuyến đường hiện hữu lại đang ở mức báo động. Cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây nhiều năm qua thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng, dù chưa chịu thêm lưu lượng từ sân bay mới. Quốc lộ 51 đã xuống cấp và ùn tắc kéo dài. Các dự án quan trọng như tuyến cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, Vành đai 4… đều chậm, chưa thể đảm đương vai trò chia lửa khi sân bay chính thức hoạt động.