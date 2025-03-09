Chuyện tình 'thầy trò' ít người biết của Ngọc Trinh với nam nghệ sĩ nổi tiếng

Sự ra đi đột ngột của NSƯT Ngọc Trinh ở tuổi 52 khiến nhiều đồng nghiệp, khán giả tiếc thương. Lúc sinh thời, nữ nghệ sĩ có sự nghiệp đạt được nhiều dấu ấn trong lòng người hâm mộ. Tuy nhiên sau ánh hào quang, cuộc sống tình cảm của chị lại trải qua nhiều thăng trầm.

Ngọc Trinh từng kết hôn cùng đạo diễn người Hàn Quốc Kim Se Hyuk. Cuộc hôn nhân của họ kết thúc sau 9 năm, không có con chung. Trước khi có cuộc hôn nhân này, ít ai biết, nữ nghệ sĩ từng có mối tình dài 10 năm với NSƯT Công Ninh - người thầy, người đồng nghiệp và bạn tâm giao với cố diễn viên.

Ngọc Trinh và Công Ninh từng có 10 năm hẹn hò.

Nhìn lại sự nghiệp của Ngọc Trinh, nhiều người cho rằng nếu không có Công Ninh sẽ chẳng có Ngọc Trinh hiện tại.

Năm 20 tuổi, Ngọc Trinh trúng tuyển khóa 15 Diễn viên kịch nói tại trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TP.HCM). Thời điểm này, chị được Công Ninh (lúc này là giảng viên tại trường) dìu dắt và hỗ trợ. Người thầy này trao cho Ngọc Trinh những kiến thức cơ bản về nghề cũng như sự tự tin để có thể đứng vững trên sân khấu kịch.