Chuyện tình “Romeo và Juliet” hiện đại dẫn đầu thị trường Bắc Mỹ

Vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng phim ăn khách nhất Bắc Mỹ là bộ phim cũng về đề tài gia đình "Ghostbusters: Afterlife" của hãng Sony với 7,1 triệu USD. Tới nay, phim đã "bỏ túi" 112 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ.

Bộ phim hài hước xen lẫn yếu tố kinh dị xoay quanh câu chuyện về bà mẹ đơn thân Callie Spengler cùng hai con Trevor và Phoebe. Sau khi gặp khó khăn về kinh tế, ba mẹ con phải chuyển đến sống ở một khu nông trại hoang sơ, vắng vẻ do người ông quá cố của bọn trẻ để lại.

Tại đây, họ liên tiếp gặp phải những sự việc vô cùng bí ẩn và cả những bóng ma ở khắp nơi. Do vậy, Trevor và Phoebe đã bước vào cuộc chiến "săn ma" đầy dí dỏm.

Xếp ở vị trí thứ 4 và thứ 5 lần lượt là bộ phim "House of Gucci" (Gia tộc Gucci) của đạo diễn Ridley Scott với doanh thu 4,1 triệu USD và bộ phim siêu anh hùng "Eternals" của hãng Disney/Marvel với 3,1 triệu USD.

Những bộ phim còn lại trong danh sách 10 phim ăn khách nhất tuần qua:

"Resident Evil: Welcome to Raccoon City" (1,7 triệu USD)

"Clifford the Big Red Dog" (1,3 triệu USD)

"Christmas With the Chosen: The Messengers" (1,3 triệu USD)

"Dune" (857.000 USD)

"Venom: Let There Be Carnage" (850.000 USD)./.

Phương Oanh (TTXVN/Vietnam+)