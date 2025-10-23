Chuyện tình năm 17 tuổi của ‘cô chủ tiệm vàng’ và tiền vệ tuyển Việt Nam

Tình yêu năm 17 tuổi

“Người bên bạn năm 17 tuổi liệu có bên bạn suốt cuộc đời?”. Sau 7 năm bên nhau đầy ngọt ngào và bền bỉ, Huỳnh Thanh Ngân - Võ Hoàng Minh Khoa (cùng SN 2001, cùng quê Bình Dương, nay là TPHCM) đã tìm được đáp án cho câu hỏi này. Mối tình năm 17 tuổi của họ đã nở rộ và mở ra chương mới đẹp như cổ tích.

Cặp đôi đã có 7 năm bên nhau

Huỳnh Thanh Ngân hiện phụ giúp gia đình quản lý tiệm vàng sau khi tốt nghiệp ngành Quản trị kinh doanh. Cô nổi tiếng với biệt danh “cô chủ tiệm vàng”.

Võ Hoàng Minh Khoa là tiền vệ của đội tuyển Việt Nam, được đánh giá có nền tảng thể lực tốt và khả năng điều phối bóng ấn tượng. Cặp trai tài - gái sắc đã có 7 năm gắn bó, cùng nhau trải qua những thăng trầm trong sự nghiệp, cuộc sống.

Thanh Ngân kể, cả hai quen biết nhau từ những năm học cấp 3 và chơi chung một nhóm bạn. Khi đó Minh Khoa đang được đào tạo tại CLB Becamex Bình Dương, thường học văn hóa vào buổi tối. Những lúc thắc mắc về bài học, anh thường nhắn tin, gọi điện hỏi Thanh Ngân. Từ những lần kèm nhau học tập, cặp đôi càng thân thiết hơn.