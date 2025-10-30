Chuyện tình được dựng thành phim của cặp đôi mắc bệnh hiểm nghèo

Mới đây, SCMP đưa tin mạng xã hội Trung Quốc vừa chia sẻ câu chuyện tình yêu truyền cảm hứng của cặp vợ chồng mắc bệnh hiểm nghèo từ năm 2014, nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng.

Vương Tiểu kết hôn với Vu Kiến Bình để đổi lấy cơ hội được hiến thận.

Câu chuyện gốc được đăng trên tạp chí Hôn nhân và Gia đình của Trung Quốc. "Nữ chính" là Vương Tiểu, sống tại tỉnh Thiểm Tây (Trung Quốc). Khi mới 24 tuổi, cô được chẩn đoán mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối (urê huyết). Bác sĩ cho biết cô chỉ sống được khoảng một năm nếu không ghép thận.

Vì trong gia đình không ai có thận tương thích, Vương Tiểu tuyệt vọng. Theo gợi ý của một bệnh nhân khác, cô đăng thông báo tìm chồng trong nhóm hỗ trợ bệnh nhân ung thư. Đối tượng mà Vương quan tâm là đàn ông độc thân, bị bệnh hiểm nghèo, không còn nhiều thời gian. Vương cam kết chăm sóc người đó trong những ngày tháng cuối đời, đổi lại anh hứa hiến thận cho cô sau khi nhắm mắt xuôi tay.