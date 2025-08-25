Chuyện tình chàng 'sĩ quan lục quân' và 'nữ dân quân' tại A80 gây sốt mạng

Cùng với đó, khoảnh khắc chàng trai dành cho bạn gái cái nhìn ấm áp khiến người xem "tan chảy".

Dân mạng để lại nhiều bình luận thú vị như: "A80 chắc chắn sẽ là kỷ niệm cả đời của đôi bạn trẻ"; "Có duyên gắn bó thì cặp đôi sẽ có chuyện vui để kể với con cháu sau này"; "Còn gì hạnh phúc hơn khi được cùng nhau sải bước tại Quảng trường Ba Đình lịch sử trong ngày cả đất nước hân hoan"...

Gặp gỡ nhờ A50

Nguyễn Khánh Vân (quê Quảng Trị, nay là tỉnh Quảng Bình) tự hào khi hai lần được đứng trong hàng ngũ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Ở nhiệm vụ A80, cô thuộc khối nữ dân quân các dân tộc Việt Nam.

Khánh Vân và Đức Phúc đều 2 lần tham gia diễu binh, diễu bình

Để được tham gia nhiệm vụ quan trọng, Khánh Vân phải đáp ứng các tiêu chí về chiều cao, sức khỏe, tác phong... Trải qua những ngày tập luyện vất vả “vượt nắng, thắng mưa”, cô gái Quảng Bình cùng đồng đội tự tin sải bước trên Quảng trường Ba Đình lịch sử, đi giữa nhân dân trong những buổi hợp luyện diễu binh.