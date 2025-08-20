Chuyển tiền ra nước ngoài từ 1.000 USD có thể phải báo cáo

Theo Ngân hàng Nhà nước, để tránh tình trạng dòng vốn từ phần còn lại của nền kinh tế trong nước chuyển vào Trung tâm Tài chính quốc tế rồi sau đó đầu tư ra nước ngoài, đi ngược với định hướng thu hút vốn về Việt Nam, dự thảo Nghị định đề xuất một số quy định giới hạn dòng vốn và trách nhiệm quản lý.

Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến dự thảo Nghị định quy định về việc cấp phép thành lập và hoạt động ngân hàng, quản lý ngoại hối, phòng chống rửa tiền, chống tài trợ khủng bố, chống tài trợ phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt tại Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đáng chú ý là quy định về báo cáo giao dịch chuyển tiền điện tử. Theo Khoản 4 Điều 127 của dự thảo, các đối tượng báo cáo tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ phải tuân thủ chế độ báo cáo như đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế.

Theo lý giải của Ngân hàng Nhà nước, hầu hết các giao dịch tại Trung tâm Tài chính quốc tế sẽ được thực hiện thông qua hệ thống thanh toán quốc tế như SWIFT, nên áp dụng chế độ báo cáo quốc tế cho toàn bộ các giao dịch là cần thiết nhằm kiểm soát rủi ro ngay từ đầu.

Sau khi Trung tâm Tài chính quốc tế đi vào vận hành thực tế, Ngân hàng Nhà nước sẽ đánh giá tổng thể về quy mô, số lượng, mức độ rủi ro và khả năng lưu trữ, khai thác thông tin của hệ thống dữ liệu phục vụ phòng, chống rửa tiền. Trên cơ sở đó, nếu cần thiết, các quy định về chế độ báo cáo sẽ được điều chỉnh để phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động của Trung tâm Tài chính quốc tế.