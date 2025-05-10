Chuyện phòng the: Vợ 'xẹt một cái là xong'

Tôi đang gặp một vấn đề không giống ai: lên đỉnh rất sớm. Rất nhiều lần, loáng một cái đã xong. Nó khiến tôi khó chịu lẫn khổ tâm, nhất là phải luôn đóng kịch vui vẻ để ông xã an tâm …

Ph.Phụng (TPHCM)

Minh họa: Internet

Trên giường, các ông các anh có xuất tinh sớm (PE) thì các cô các bà có cực khoái sớm (FPO), dù ít thấy hơn. Giải thích bằng lý thuyết cho chuyện này khá nhiêu khê. Nôm na thì cực khoái của FPO là kiểu cực khoái mất kiểm soát , “xẹt” một cái, phần đa dưới 1 phút, lắm khi chưa kịp trút bỏ xiêm y. Quan trọng là, người ta nhận thấy, phần lớn phụ nữ mắc FPO thường cũng là đối tượng nhạy với khoái cảm âm vật.

Nói thêm về chuyện này, có người bao biện rằng: xẹt một cái thì có làm sao, khi phụ nữ có nhiều đợt cực khoái? Quả có thế, chỉ có điều không phải tất cả. Thực tế, nhiều phụ nữ chỉ kịch trần mỗi một lần, hoặc có nhiều đợt kế tiếp, nhưng sát sạt nhau.

Một ý chống chế khác tương tự: cực khoái sớm cũng là cực khoái, thì việc gì phải kêu khổ? Thật ra với các phụ nữ FPO, sau cú kịch trần đầu tiên thì phần còn lại của cuộc vui với họ chỉ là thủ tục, cho xong việc hay nghĩa vụ với người thương, và cuộc vui nếu kéo dài thì lại trở thành cực hình.

Với cảnh tình như vậy, hướng xử trí của hầu hết khổ chủ là vờ như mọi việc bình thường, có lòng nữ thì giả đò vui vẻ hơn mức bình thường trước mắt lang quân trong phần còn lại của cuộc ăn nằm. Kế này khá khổ sở với các bà các cô, chưa kể, đàn ông có bịt mắt lại thì dăm bữa nửa tháng rồi cũng sẽ nhận ra người dưới gối diễn tuồng khoái cảm, nhất là tuồng lên đỉnh. Hẳn nhiên đây là cú sốc chẳng vui vẻ gì, nhất là với các ông chồng mong manh dễ vỡ.

Nghe không vui, nhưng có ngay một may mắn chen vào, như trên có nhắc: FPO rất hiếm, thay vào đó, thường chỉ đôi ba lần bị “cướp cò” cực khoái mà bất kỳ phụ nữ nào cũng có thể nếm qua.

Như vậy, chữa chạy FPO thế nào?

Theo thông tin từ bạn thì ông xã bạn chưa biết chuyện, đúng hơn chưa phát hiện, nên bạn cần thực hiện việc kiểm soát “ngòi nổ” FPO này khéo léo. Ngoài ra, đừng quên tập trung vào yếu tố âm vật. Như đã nói, đây có thể là đầu dây mối nhợ trong hầu hết các ca FPO. Từ đây có một cách: hoàn toàn có thể thực hiện cuộc đánh giá này qua “tự biên tự diễn”.

Trong trường hợp đúng rằng tình trạng “nhạy cảm âm vật” có nhúng tay, thì cách xử lý nên chuyển hướng khác: bạn cần tới gặp các nhà chuyên môn để tham vấn tình trạng của mình.

Bác sĩ Đỗ Minh Tuấn