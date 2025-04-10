Chuyện phía sau video chú rể một mình kéo xe vượt đường ngập rước vợ về nhà

Mới đây, đoạn video ghi lại cảnh chú rể một mình chật vật kéo xe, đưa cô dâu đi qua dòng nước ngập ở Nghệ An thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Video chú rể kéo xe, lội nước rước vợ về dinh. Nguồn: HuyCuong688

Trong hầu hết các đám cưới, màn rước dâu thường có sự góp vui của đông đảo quan viên hai họ. Tuy nhiên, như trong đoạn video ghi lại, màn rước dâu này chỉ có cô dâu, chú rể đưa nhau qua dòng nước ngập. Khoảnh khắc khiến nhiều người dùng mạng tò mò, để lại bình luận thắc mắc:

“Dù là ngập lụt nhưng sao người thân, bạn bè không đi cùng cô dâu, chú rể nhỉ?”; “Mấy hôm nay, tôi xem nhiều video về đám cưới ngày mưa ngập nhưng đám nào cũng vui vẻ, rôm rả chứ không hiu quạnh như đám này”; “Kỷ niệm đáng nhớ của đôi vợ chồng. Chúc hai bạn hạnh phúc”...