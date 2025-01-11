Chuyện nợ nần của Trương Ngọc Ánh trước khi bị bắt

Một năm trước, diễn viên Trương Ngọc Ánh từng bị kiện. Theo đó, Trung tâm Tổ chức biểu diễn và điện ảnh TP HCM kiện TNA Entertainment chậm trễ trong việc thanh toán khoản phí tổ chức sự kiện Ceremony Welcom – Xin chào Miss Earth 2023 diễn ra ngày 3-12-2023 tại Nhà hát Thành phố, 342,3 triệu đồng.

Theo đó, Trương Ngọc Ánh cùng một người khác đã đứng tên cá nhân mua khu đất với giá thấp hơn hợp đồng, nâng khống giá trị dự án để chiếm đoạt chênh lệch. Ánh còn bị cáo buộc rút tiền trái phép, lập bút toán và báo cáo tài chính giả nhằm che giấu hành vi chiếm đoạt.

Đến cuối tháng 10-2024, TNA Entertainment đã thanh toán xong khoản nợ này.

Diễn viên Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ khi thực hiện sự kiện, một công ty khác cũng nợ team của cô gần 30 tỉ đồng. Thậm chí, bản thân diễn viên Trương Ngọc Ánh từng công khai tố cáo và đòi nợ đối tác trên trang cá nhân.

Thực tế, khi tổ chức sự kiện, đặc biệt sự kiện lớn như một cuộc thi hoa hậu quốc tế, việc chậm thanh khoản các chi phí là điều bình thường. Bởi thường chi phí thường được lấy từ khoản tài trợ để bù đắp. Nhưng khi tiền tài trợ đến chậm hoặc nhà tài trợ "quay xe" phút chót khiến đơn vị đầu tư không kịp xoay sở là thường gặp.

"Có thể sắp tới chúng tôi phải ra tòa giải quyết chuyện này. Tôi đã hết sức tạo điều kiện, thậm chí chấp nhận cho họ trả 100 triệu/lần trong 10 - 15 năm. Tôi không muốn lôi nhau ra tòa nhưng đôi khi phải sòng phẳng. Tôi và các cộng sự đã "trầy da tróc vảy" suốt một thời gian dài, thậm chí bán tài sản trả nợ. Tiền là mồ hôi nước mắt, tôi đã sẵn sàng tặng họ một nửa, cho phép trả chậm phần còn lại. Tuy vậy, họ không cho thấy thiện chí" - Trương Ngọc Ánh từng chia sẻ.