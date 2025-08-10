Chuyển nhượng của MU: Bruno Fernandes ra đi, Amorim có 3 bản hợp đồng mới

Manchester United đang đứng thứ 10, chỉ mới trải qua bảy trận đấu của mùa giải Premier League mới. Và sau một mùa hè bận rộn, Manchester United có thể trải qua kỳ chuyển nhượng tháng 1 đầu năm 2026 cũng sẽ sôi động không kém.

Tình hình chuyển nhượng của MU vào tháng Giêng sẽ đầy hứa hẹn nếu vị HLV 40 tuổi người Bồ Đào Nha Ruben Amorim vẫn còn tại vị ở Old Trafford. Quỷ đỏ mới chỉ giành được 10 điểm sau bảy trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này.

MU phải chịu ba trận thua, chưa kể thất bại cay đắng trước Grimsby Town ở Carabao Cup, Amorim thực sự đang ngồi vào chiếc ghế nóng. Chiến thắng 2-0 trên sân nhà Old Trafford của MU trước Sunderland đã xoa dịu những lo lắng, nhưng chuyến làm khách đầy khó khăn tới Anfield sắp tới gặp Liverpool sẽ là một thử thách lớn, và một kết quả tệ hại tại đó có thể xóa tan mọi tín hiệu tích cực.

Nếu Amorim vẫn tiếp tục nắm quyền tại MU cho đến tháng 1, chắc chắn sẽ có một số thay đổi về mặt nhân sự. Bruno Fernandes vẫn đang được đồn đoán sẽ chuyển đến Saudi Arabia, và năm mới có thể là thời điểm lý tưởng để MU bán cầu thủ này.

Hàng phòng ngự của MU cũng cần được cải thiện và có thể họ sẽ để mắt đến một thủ môn mới. Ở đây, chúng ta xem xét đến tình hình chuyển nhượng của MU, bao gồm tất cả những gì có thể xảy ra khi kỳ chuyển nhượng mở cửa trở lại vào đầu năm mới.