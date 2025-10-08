Chuyện nhớ tên, nhớ mặt khách ở Sri Lanka

Ở Sri Lanka, tên thường khá dài, nhất là tên họ, và không theo một quy tắc nhất định để có thể giúp phân biệt tên này là thường chỉ giới nam hay giới nữ. Phiên âm tên người Sri Lanka đôi khi cũng không nhất quán. Còn nhớ sau chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka hồi tháng 5/2025, dư luận Sri Lanka đã đặt câu hỏi với Bộ Ngoại giao nước này là Tổng thống tên là Dissanayake hay Dissanayaka.

Ấy vậy mà cũng đã không ít lần tôi rơi vào trạng thái “nực khóc nực cười” vì sự nhầm lẫn (có lúc thì đáng yêu, nhưng cũng có lúc cũng rất phiền toái) do trí nhớ có phần hạn chế của mình. Tôi nhớ có lần đã “chém” chán chê về quan hệ Quốc hội hai nước với một bạn mà ban đầu tôi đinh ninh là đã làm việc với nhau trong chuyến thăm của Lãnh đạo Quốc hội ta tới Sri Lanka. Một lúc sau câu chuyện phát triển tôi mới tự mình ớ ra là bạn này làm ở Văn phòng Tổng thống Sri Lanka mà tôi cũng đã có dịp trao đổi trước đó.

Hồi mới sang Sri Lanka nhận công tác, tôi rất vất vả nhớ tên các Lãnh đạo của Bạn. Để thuận cho việc làm báo cáo, tôi ghi một tờ note dán máy tính, để tham chiếu cho nhanh. Nhưng khi đi tiếp xúc thì lại là một câu chuyện khác, chẳng lẽ lại mở giấy ra (khi chỉ mới đến, bắt tay chào hỏi, chưa ngồi xuống bàn làm việc)? Do đó, trên đường di chuyển, “bài tập” của tôi thường không phải là nhẩm các nội dung (trong nghề còn gọi là talkingpoint) sắp trao đổi mà là tên của Lãnh đạo mình chuẩn bị gặp, để khi bắt tay, giới thiệu chào hỏi tôi có thể tự tin nói tên của khách với phát âm chính xác nhất có thể. Thư ký của tôi rất hiểu điều này, nên trước mỗi cuộc tiếp lại giúp tôi rà soát tên, chức danh và cách phát âm tên của Lãnh đạo Bạn. Tôi nghĩ “lời chào cao hơn mâm cỗ”, việc chào hỏi, giới thiệu trơn tru, nắm bắt vài đặc điểm cá nhân và sở thích của khách sẽ khiến câu chuyện gần gũi và đi vào lòng người hơn, từ đó dễ đạt được mục đích cuộc gặp hơn…

Lãnh đạo Sri Lanka rất thân thiện, nên nhiều người đã chủ động cho phép tôi gọi họ bằng tên ngắn hơn, có thể là tên đầu hoặc tên giữa, không nhất thiết phải bằng tên họ vì thường rất dài và khó nhớ. Điều này giúp tôi thuận lợi hơn trong các dịp không chính thức, tuy nhiên, trong xưng hô chính thức tôi cố gắng dùng đầy đủ tên của khách hoặc tên họ.