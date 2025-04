Chuyện người mẹ ở Quảng Nam không đáng khiến ta mất niềm tin vào cuộc sống

Mấy ngày nay, bạn bè liên tục gửi cho tôi những hình ảnh và tình tiết vụ việc người mẹ giết 2 con để trục lợi bảo hiểm ở Quảng Nam. Ai cũng thể hiện thái độ bủn rủn, lạnh người trước âm mưu và những hành vi tàn độc của người mẹ trong câu chuyện. Bản thân tôi khi theo dõi câu chuyện đã hoang mang, mất ngủ, cả thân và tâm đều rối bời, rã rượi.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân gây án của nghi phạm Tô Thị Ty Na (SN 1981) với 2 con ruột của mình là do lười biếng, đam mê cờ bạc, tiêu xài phung phí. Là một người mẹ, tôi tự hỏi: Sự độc ác bắt nguồn từ những u mê có có giới hạn không, khi một người mẹ ra tay tước đi mạng sống chính đứa con của mình? Và điều đó lặp lại đến 2 lần.

Xưa nay, người đời vẫn ca ngợi tình mẫu tử là thứ tình cảm đẹp nhất, vĩ đại nhất. “Công cha như núi Thái Sơn. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”. Nghĩa mẹ rộng lớn, dài lâu, tình yêu đó mải miết đến vô cùng, vô tận, tình yêu ấy không bao giờ vơi cạn, như mạch nước chảy ra từ đầu nguồn.

Đi suốt đời, lòng mẹ vẫn theo con (ảnh minh họa. Nguồn : Freepik)

Một người phụ nữ trở thành người mẹ khi bắt đầu cấn thai. Sau 9 tháng 10 ngày mang nặng, đẻ đau, phút giây đứa con chào đời, người mẹ được chạm vào làn da mỏng manh, hôn vào những ngón tay bé xíu, ngắm nhìn đôi mắt, vành môi con, người mẹ như quên hết mọi đau đớn. Kể từ đây, người phụ nữ không còn sống cuộc đời của mình, chỉ vì mình, cho mình. Mẹ sẽ làm tất cả để con an toàn, khỏe mạnh, hạnh phúc. Sự chăm chút, bảo bọc ấy được trao đi cần mẫn, liên tục mỗi ngày, không mong cầu đền đáp.

Có những người mẹ nhỏ bé, giữa lằn ranh sinh tử, giữa những khoảnh khắc quyết định cần thiết để bảo vệ con, thì sức mạnh lại bật lên phi thường. Năm 2016, câu chuyện của người mẹ có trái tim vĩ đại - thiếu úy Đậu Thị Huyền Trâm, nguyên cán bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh đã làm lay động tâm can biết bao người. Chị không may bị ung thư. Tuy nhiên, vào khoảng thời gian đang chữa bệnh, chị phát hiện mình cấn thai đứa con đầu lòng.

Ngay khi nhận tin, nhiều người thân và giới chuyên môn khuyên chị nên bỏ con để tập trung “vào” thuốc, hóa trị chữa bệnh. Chị Huyền Trâm từ chối, chị chọn bảo vệ con. Chị nói không với xạ trị, thuốc men, trơ mình chịu đựng những cơn đau khủng khiếp nhất để con có cơ hội chào đời.

Sau khi con trai ra đời, chị Huyền Trâm chỉ kịp nhìn con một lần rồi rơi vào hôn mê, vài ngày sau thì chị mất. Hai tháng sau ngày mẹ qua đời, bé Gấu - con trai chị được ra viện, khỏe mạnh nằm gọn trong vòng tay chào đón của gia đình.

Không chỉ trên tivi, mạng xã hội, trên báo chí, trong cuộc sống đời thường, không ít lần tôi được nghe và chứng kiến những câu chuyện khác thể hiện sự thiêng liêng của tình mẫu tử.

Một người em mà tôi quen từng có thanh xuân tươi đẹp với ngoại hình xinh xắn, làm nghề phóng viên. Năm 23 tuổi, sau một vụ tai nạn, em bị chấn thương sọ não nên hôn mê, nằm liệt giường một thời gian dài.

Sau này, em tỉnh lại nhưng không nói được, đi được, mọi sinh hoạt cần người phục vụ thì mẹ em chính là người luôn sát cánh. Mẹ thức khuya, dậy sớm nấu nướng, vệ sinh, xoa bóp… Mẹ bôn ba đưa em đi khắp các tỉnh thành chữa bệnh. Mẹ làm người bạn cùng em trò chuyện, tập luyện mỗi ngày. Mẹ vất vả nhưng nhẫn nại, chưa bao giờ nản lòng.

Có lần mẹ em nói với tôi: “Điều khiến dì đau nhất, buồn nhất chính là dì không thể thế chỗ con bé để chịu đựng thay nó những nỗi đau. Đôi khi dì ước mình là con, con là mình, để con vơi phần nào đau đớn”.

Kể chuyện gần, chuyện xa để thấy dù ở đâu, bao giờ thì trái tim người mẹ, tình yêu của người mẹ dành cho con luôn bao la, vĩ đại. Tình yêu ấy đi vào thơ ca, nhạc, họa, viết thành sách, dựng thành phim. Và tình yêu của những bà mẹ mỗi ngày vẫn lặng lẽ dạt dào giữa nhịp đời thường.

Câu chuyện rúng động về người mẹ là đối tượng gây án giết con ở Quảng Nam chỉ là một câu chuyện hi hữu. Câu chuyện ấy chỉ để nghe qua và cảnh giác, nó không đáng để ta ám ảnh, rã rời. Bởi, trên đời này, tội ác nào cũng có thể xảy ra, nhưng quan trọng hơn, bất cứ tội ác nào cũng sẽ bị pháp luật trừng trị đích đáng. Gieo nhân ác chắc chắn không bao giờ có được cuộc sống lành.

Chúng ta, mỗi người mẹ hãy luôn mạnh mẽ, vững niềm tin vào những điều tốt đẹp. Mẹ sẽ mãi luôn là điểm tựa tốt nhất cho con mình.

Đông Sang