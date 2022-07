Chuyện làm phim về Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Nam diễn viên chính Nguyễn Thanh Tuấn thể hiện khá tốt vai Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ

Không dừng lại ở sự minh họa cho chân dung nhân vật, Bình minh phía trước tái hiện bức tranh đất nước, con người Việt Nam những năm 1920-1930 khá sinh động. Bùi Tuấn Dũng tâm niệm, muốn tạo ra sự hấp dẫn cho một bộ phim lịch sử thì không thể xem nhẹ yếu tố văn hóa, bên cạnh yếu tố về chính trị. Đạo diễn khai thác tối đa những chi tiết về đặc trưng văn hóa vật thể, phi vật thể như nhà cửa, đình đền, mỏ than, bến đò, phương tiện di chuyển và chuyển hóa thành tình huống và xây dựng nhân vật cụ thể với cử chỉ, hành vi đặc trưng. Ba tập phim đầu tiên trong tổng số 10 tập đã phần nào cho thấy cách kể chuyện mềm mại của đạo diễn.

Diễn viên 9x vào vai lãnh tụ



Dàn diễn viên Bình minh phía trước khá hùng hậu, từ những gương mặt trẻ cho tới tên tuổi có bề dày kinh nghiệm. Diễn viên Nguyễn Thanh Tuấn là phát hiện mới và cũng góp phần làm nên sự thành công cho đạo diễn Bùi Tuấn Dũng. Quyết định trao vai lãnh tụ nhiều thử thách cho diễn viên lần đầu đóng vai chính vừa thể hiện sự mạnh dạn của nhà làm phim, vừa mang tới làn gió tươi mới ở dòng phim cách mạng này.



Hỏi Thanh Tuấn tự chấm bao nhiêu điểm cho vai diễn, nam diễn viên trẻ tự nhận 7/10 điểm. Sau khi hoàn thành phần quay phim, Thanh Tuấn tham gia hậu kỳ lồng tiếng cho nhân vật, xem lại thấy một vài chỗ còn có thể làm tốt hơn. Tất nhiên những điều đáng tiếc ấy luôn xảy ra ở cả những diễn viên chuyên nghiệp và lành nghề nhất. Đặt Thanh Tuấn bên cạnh những gương mặt kỳ cựu như NSƯT Vũ Đình Thân, Hoàng Hải thì nam diễn viên sinh năm 1994 đã làm tốt nhất có thể để thể hiện hình tượng Tổng bí thư Nguyễn Văn Cừ.



Thách thức đầu tiên khi làm phim lịch sử là học thoại. “Đây là phim về thời kỳ cách nay cả trăm năm nên thoại khá khó, tất cả đều là tiếng Việt thời xưa. Tôi vừa phải học để thuộc lòng thoại, vừa phải truyền tải thần thái của nhân vật. Sinh thời, cụ Nguyễn Văn Cừ là người uyên bác, cách nói chuyện có sức truyền cảm hứng và thuyết phục cao. May mắn tôi có trí nhớ tốt cộng với sự kiên nhẫn nên học thoại cũng không phải quá khó. Thế nhưng việc diễn chung với các bậc cây đa cây đề như NSƯT Vũ Đình Thân, Hoàng Hải hay diễn viên Phạm Anh Tuấn thì thử thách đúng là như trái núi mà tôi phải tìm cách vượt qua”, diễn viên Thanh Tuấn kể.



Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ hi sinh khá sớm nên tư liệu hình ảnh không còn nhiều. Bên cạnh một vài nét tương đồng về ngoại hình khi so với ảnh chụp, diễn viên Thanh Tuấn nỗ lực để trau dồi kỹ năng diễn xuất để biểu đạt chính xác nhất thần thái, cử chỉ, cung cách đi đứng và giao tiếp. “Để khắc họa chân dung lãnh tụ, tôi trải qua quá trình nghiên cứu kịch bản, tư liệu lịch sử một cách nghiêm túc. Đối với một diễn viên, văn hóa hành vi rất quan trọng, chỉ cần cử chỉ không đúng hoặc nhả sai một từ phải quay lại”, Thanh Tuấn nói. Từ nhỏ sinh sống ở Cộng hòa Séc nên Thanh Tuấn tự nhận gặp hạn chế nhất định khi tiếp cận lịch sử. Trong suốt quá trình nửa năm làm phim, Tuấn gạt bỏ hết mọi chuyện để toàn tâm toàn ý thể hiện hình tượng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ.



“Tôi rất biết ơn đạo diễn Bùi Tuấn Dũng đã trao cho tôi cơ hội làm vai chính Bình minh phía trước-cơ hội mà không phải diễn viên trẻ nào cũng có được dù rất khao khát. Bộ phim mang lại kiến thức sâu rộng hơn, đặc biệt là sự trưởng thành bất ngờ cho tôi. Nếu không làm bộ phim này, tôi nghĩ phải ít nhất ba năm nữa mình mới trưởng thành như hiện nay”, Thanh Tuấn bày tỏ. Nỗ lực của nam diễn viên trẻ được đền đáp, bởi khán giả và nhiều người dân Bắc Ninh quê hương của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Cừ đều có nhận xét tích cực dành cho Thanh Tuấn.