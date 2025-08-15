Chuyên 'làm đẹp' cho tử thi, 2 cô gái ở TPHCM kể những cách vượt qua nỗi sợ hãi

Công việc ít người dám làm

Ở tuổi 22, Kim Em đã có gần 1 năm làm việc tại một công ty dịch vụ tang lễ nổi tiếng ở phường An Khánh, TPHCM (trước thuộc phường Thạnh Mỹ Lợi, TP Thủ Đức).

Ngoài nhiệm vụ chính là tổ chức tang lễ kiêm chuyên viên vệ sinh, trang điểm thi hài, cô còn đảm nhận nhiều “việc không tên” như an ủi người nhà và hỗ trợ gia quyến chu toàn tang lễ.

“Ban đầu, mình chỉ nghĩ đơn giản là đi làm kiếm tiền gửi về quê cho ba mẹ. Nhưng càng làm, mình càng hiểu được ý nghĩa mà công việc này mang lại nên muốn gắn bó lâu dài hơn”, Kim Em chia sẻ.

Kim Em trong 1 buổi làm việc

Cô gái quê Cà Mau biết đến nghề tắm xác, trang điểm thi hài cách đây 2 năm, sau khi xem một số video về những người trẻ làm dịch vụ tang lễ.

Phần vì cảm phục tinh thần và mục đích cao cả của họ, phần vì muốn có thêm thu nhập phụ giúp gia đình, cô quyết định thử sức với công việc “kén” người làm này.

“Trước khi được phân công làm việc chính thức, mình phải trải qua 2 tháng đào tạo kỹ năng, trong đó tham gia ít nhất 5 tang lễ thực tế. Mình sẽ thực hiện nhiệm vụ chính là tắm xác, trang điểm thi hài. Ngoài ra, còn hỗ trợ tổ chức tang lễ và an ủi, xoa dịu tinh thần cho người thân trong gia quyến.