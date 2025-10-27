Chuyện lạ ở ngôi làng Hà Nội: Không ai gọi 'bố', 49 tuổi đồng loạt lên bô lão

Gọi bố là "phải tội"

Làng Triều Khúc (nay là tổ dân phố Triều Khúc, phường Thanh Liệt, Hà Nội) nổi tiếng gần xa với điệu múa "con đĩ đánh bồng" rộn ràng mỗi dịp lễ hội. Trong cuộc sống đô thị hiện đại, ngôi làng này vẫn còn giữ được những "tục hay, lệ lạ" truyền qua bao thế hệ, ai cũng nhất nhất tuân theo. Một trong số đó, phải kể tới tục không gọi "bố".

Ông Triệu Khắc Sâm (87 tuổi), từng nhiều năm trông coi di tích đình làng Triều Khúc cho biết, bà con ở đây gọi người sinh ra mình là cha, là ba, là thầy nhưng tuyệt đối không gọi "bố" vì như vậy là phạm lệ làng.

Ông giải thích: "Tại làng có một vị anh hùng được nhân dân tôn xưng là Bố Cái Đại Vương. Vì vậy, người dân kiêng gọi cha mình là bố để tỏ lòng tôn kính với ngài Thành hoàng làng Bố Cái Đại Vương, tránh phạm húy".

Ông Triệu Khắc Sâm - người từng trông coi di tích Đại Đình tự hào giới thiệu về tục lệ của làng. Ảnh: Ngọc Hà

Anh hùng được người dân Triều Khúc nhắc đến là Phùng Hưng. Theo Trang thông tin điện tử phường Thanh Liệt, Hà Nội, xưa kia, làng Triều Khúc là nơi ông đặt căn cứ để đánh thành Tống Bình. Sau thất bại, Cao Chính Bình - quan cai trị của nhà Đường - phát bệnh chết.