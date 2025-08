Chuyển khoản trả tiền đổ xăng: Làm sao để đúng luật, an toàn?

Trong khi đó, không ít cây xăng yêu cầu người dân chuyển khoản thay vì trả tiền mặt, thậm chí không bố trí khu vực chuyển khoản riêng, mà yêu cầu khách dùng điện thoại ngay tại trụ bơm.

Điều này dẫn đến một nghịch lý là nếu thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt đang được Nhà nước khuyến khích thì có thể bị xử phạt hành chính do vi phạm quy định về PCCC.

Các ý kiến cho rằng cần làm rõ khái niệm 'khu vực có nguy cơ cháy nổ'. Ảnh minh họa

Đâu là giải pháp?

Theo ThS Nguyễn Nhật Khanh, kinh nghiệm của các quốc gia phương Tây, Mỹ, Canada, Úc, New Zealand…, cho thấy việc thanh toán tại các trạm xăng dầu chủ yếu thực hiện bằng thẻ qua các hệ thống “pay at the pump”.

Phương thức này cho phép khách hàng quẹt thẻ ngân hàng hoặc chạm thẻ/contactless NFC, thẻ nhiên liệu (fleet card) để trực tiếp thanh toán tại trụ bơm.

Các nước nêu trên thường không chấp nhận thanh toán qua điện thoại sử dụng QR hoặc chuyển khoản trực tiếp tại vòi bơm do hạn chế khả năng giám sát, công nghệ chưa phổ biến, và khuyến cáo không sử dụng thiết bị di động khi bơm xăng vì nguy cơ cháy và mất tập trung.

Các cửa hàng xăng dầu tại Việt Nam có thể học hỏi kinh nghiệm này để mở rộng mạng lưới khách hàng dùng thẻ thanh toán. Có thể xem xét triển khai thanh toán contactless ngay tại bơm bằng thẻ chip/NFC hoặc thẻ nhiên liệu (giống Petrolimex và Visa đã thử nghiệm) thay vì yêu cầu khách chuyển khoản qua app/trình duyệt.

Theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện QCVN 01:2020-BCT về phòng chống cháy nổ trong khu vực cây xăng, quy định rõ hai khu vực nguy hiểm chính gồm: Các cột bơm và khu vực bể chứa xăng dầu.