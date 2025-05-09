Chuyện khó tin ở Đà Nẵng, vợ chồng 3 năm sinh 3 con cùng ngày 5/9

Ba lần sinh, một ngày đặc biệt

Nguyễn Hồng Bảo Ngọc và Nguyễn Phú (cùng 31 tuổi, Đà Nẵng) là mối tình đầu, gắn bó suốt 12 năm từ khi còn đi học. Trước khi kết hôn, Ngọc từng phải phẫu thuật điều trị u buồng trứng, trong lòng luôn lo lắng khó có con. Suốt thời gian đó, Phú luôn ở bên chăm sóc, động viên, trở thành chỗ dựa vững chắc cho bạn gái.

Năm 2019, cặp đôi đính hôn và dự định tổ chức đám cưới vào năm 2020. Tuy nhiên, dịch Covid-19 bùng phát khiến lễ cưới phải hoãn nhiều lần. Sau cùng, họ quyết định đăng ký kết hôn và dọn về sống chung.

Vợ chồng Ngọc bên 3 đứa con có cùng ngày sinh nhật

Điều bất ngờ xảy ra vào năm 2020, khi Ngọc phát hiện mang thai. Ngày 5/9/2020, chị hạ sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Nguyễn Ngọc Thư Kỳ.