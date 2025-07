Chuyển hồ sơ vụ tranh chấp liên quan ca sỹ Jack-J97 đến TAND Khu vực 2 TP.HCM

Theo quyết định chuyển hồ sơ, tòa căn cứ theo đơn khởi kiện phía ông Phương Tuấn cung cấp, phía bị đơn đang cư trú tại phường Lái Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ. Tuy nhiên, qua xác minh, phía bị đơn không cư trú, tạm trú và không sinh sống tại đây.

Vừa qua, TAND TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ (nay là TAND khu vực 16 - TP.HCM) đã có quyết định chuyển hồ sơ vụ án "Tranh chấp về xác định cha cho con" giữa nguyên đơn là ông Trịnh Trần Phương Tuấn (ca sỹ Jack-J97) và bị đơn bà Trần Nguyễn Thiên An (diễn viên Thiên An) đến TAND TP Thủ Đức, TP.HCM cũ (này là TAND Khu vực 2 - TP.HCM) để giải quyết theo thẩm quyền.

Tòa án đã có thông báo yêu cầu ông Phương Tuấn cung cấp thông tin, cơ sở pháp lý chứng minh nơi cư trú hiện nay của bà Thiên An để tòa thực hiện các thủ tục tố tụng theo quy định, nhưng phía nguyên đơn không cung cấp được theo yêu cầu.

Ngày 9-6, TAND TP Thuận An cũ đã nhận được đơn của bà Thiên An qua đường bưu chính với nội dung yêu cầu tòa án xem xét đình chỉ vụ án đã thụ lý do không thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa này.

Theo tòa án, nội dung trong đơn đã xác định bà Thiên An đang sinh sống tại Khu nhà ở VP, phường Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, TP.HCM (cũ). Qua xác minh, cơ quan công an đã xác nhận bà Thiên An hiện đang sinh sống tại địa chỉ này.