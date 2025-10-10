Chuyện hẹn hò Song Hye Kyo 12 năm trước

Trong tập phát sóng ngày 9/10 của chương trình Shin Dong Yup’s coffee order trên kênh tvN STORY, dàn diễn viên nổi tiếng của sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong gồm Park Young Kyu, Lee Tae Ran, Lee Chang Hoon, Kim Sung Eun (vai Midal) và Kim Sung Min (vai Uichan) đã cùng xuất hiện, ôn lại những năm tháng huy hoàng của truyền hình Hàn Quốc cuối thập niên 1990.

Tại đây, MC Shin Dong Yup bất ngờ nhắc lại thời điểm Lee Chang Hoon “gây sốt” với khán giả và từng vướng tin đồn tình cảm với Song Hye Kyo. Anh hỏi thẳng: “Ngày đó anh nổi tiếng lắm, lại còn có tin đồn với Song Hye Kyo nữa phải không?”.

Tin đồn bắt đầu từ màn kết đôi trong sitcom Bệnh viện phụ sản Soonpoong.

Nam diễn viên cười đáp: “Hồi đó tôi ghét tin đồn đó lắm, đến mức từng cãi nhau với phóng viên. Vừa cưới xong, bạn bè của vợ còn hỏi ‘Anh thật sự từng hẹn hò Song Hye Kyo à?’. Tôi phải thề thốt đủ kiểu. Nhưng chắc do bộ phim quá nổi, nên người ta mới thêu dệt như vậy”.