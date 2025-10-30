Chuyển hàng đến cứu trợ vùng lũ, ghe chở 6 người bị lật

Cùng chiều nay, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết lực lượng tìm kiếm đã tìm thấy thi thể hai cha con anh Nguyễn Cư Ba (SN 1988) và cháu Nguyễn Hạo Nam (SN 2018, cùng trú phường Thuận An).

Sau một thời gian vật lộn với dòng lũ, lực lượng công an đã cứu được cả 6 thành viên của nhóm thiện nguyện cùng toàn bộ nhu yếu phẩm đoàn mang theo.

Trước đó, khoảng 18h ngày 29/10, anh Nguyễn Cư Ba cùng vợ là chị Nguyễn Thị Thanh Tuyền (SN 1986), chị Nguyễn Thị Mộng Cẩm (SN 2001) và con trai đi ghe qua khu vực cầu Diên Trường để tìm chỗ sạc điện thoại.

Khi đi qua khu vực gần cầu, do nước lũ chảy xiết, ghe chở 4 người bị lật. Hai người phụ nữ may mắn được người dân phát hiện và ứng cứu kịp thời, trong khi anh Ba cùng con trai bị nước cuốn trôi, mất tích.

Theo UBND TP Huế, hai đợt lũ liên tiếp trong những ngày qua đã khiến 8 người tử vong và mất tích.

Sáng 30/10, ông Phan Thiên Định, Chủ tịch UBND TP Huế đã ban hành công điện khẩn, yêu cầu các đơn vị tăng cường phòng tránh tai nạn, đuối nước; đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của người dân trong thời gian mưa lũ.