Chuyện hai cầu thủ Hàn Quốc vô địch UEFA Champions League

Vắng Lee Kang- in mà đội thắng như thế thì tất nhiên cho Lee dự bị để đội may mắn. Trong quá khứ, đồng hương của Lee Kang-in, đàn anh Park Ji-sung, từng là đồng đội trong đội tuyển Hàn Quốc với HLV Kim Sang-sik trong nhiều năm cũng “mang vận” không may này.

Những năm tháng khoác áo MU, Park Ji-sung chơi rất hay, rất nhiệt, cực khỏe. Tuy nhiên Park Ji-sung vẫn chỉ “hưởng” cái tiếng vô địch Champions League mà thôi.

Năm 2008, trận chung kết Champions League diễn ra ở Nga giữa hai đội bóng Anh MU-Chelsea. Sir Alex không cho Park Ji-sung vào đá, thậm chí còn không có tên trong danh sách dự bị thì MU thắng Chelsea 5-4 ở loạt luân lưu. Điều đáng nói hơn là trước đó ở bán kết Park thi đấu đầy đủ cả hai trận lượt đi và về.

Đến năm 2009 và 2011, MU lại vào chung kết Champions League và cả hai trận đều là một đối thủ Barcelona. Oái ăm thay cả hai trận chung kết này, Park Ji- sung đều hiện diện trên sân nhưng cả hai lần MU lần lượt thua Barcelona 0-2 và 1-3.