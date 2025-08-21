Chuyên gia: “Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia là cú hích thúc đẩy kinh tế Việt Nam bứt phá trong kỷ nguyên mới”

Trái tim của tổ hợp VEC là Nhà triển lãm Kim Quy - nhà triển lãm hình tròn lớn nhất thế giới, diện tích khoảng 130.000 m2, vòm mái cao 56m, sử dụng tới 24.000 tấn thép. Bên cạnh đó, VEC còn sở hữu 4 khu triển lãm ngoài trời tổng diện tích 200.000 m2, Trung tâm triển lãm thường xuyên, Trung tâm hội nghị cao cấp VinPalace sức chứa 5.000 người - lớn nhất Việt Nam, cùng các khu phụ trợ, bãi đỗ xe rộng 18 ha… Lần đầu tiên Việt Nam có một công trình đủ không gian để tổ chức cùng lúc nhiều đại triển lãm, siêu nhạc hội, sự kiện tầm cỡ quốc tế… với lượng khách lên tới cả trăm nghìn người.

Là trung tâm triển lãm lớn nhất Đông Nam Á, Top 10 thế giới, VEC được hoàn thành chỉ sau chưa đầy 10 tháng - một kỷ lục hiếm thấy đối với các tổ hợp triển lãm quy mô lớn. Trước đó, các công trình vang danh toàn cầu như Trung tâm Triển lãm và Hội nghị Thâm Quyến hay Trung tâm Triển lãm Quốc gia Thượng Hải (Trung Quốc) đều mất từ 3 - 3,5 năm thi công.

Công trình được kỳ vọng là nhân tố góp phần xoay chuyển hạ tầng quốc gia, thúc đẩy nền kinh tế bứt phá trong kỷ nguyên vươn mình.

Theo dõi cả quá trình về đích của VEC, nhiều chuyên gia “ngả mũ” trước năng lực triển khai chuyên nghiệp và khả năng quản trị dự án hiệu quả của doanh nghiệp Việt.

“Tôi rất kinh ngạc! Với quy mô như thế, hoàn thành trong 10 tháng là điều chưa từng có tại Việt Nam - nhất là trong bối cảnh những năm qua doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn. Nhưng Vingroup không chỉ làm được, mà còn làm vượt kỳ vọng”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhìn nhận.

Chung quan tiểm, TS. Võ Trí Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh đánh giá, công trình vừa có tầm thời đại, có thể kết nối thế giới mà vẫn mang đậm dấu ấn lịch sử đất nước, văn hoá dân tộc.

“Chỉ có tinh thần quyết liệt và sự sáng tạo của doanh nghiệp thì công trình mới cán đích sớm hơn so với mục tiêu mà vẫn đảm bảo được các tiêu chuẩn khắt khe”, TS. Võ Trí Thành nhấn mạnh.