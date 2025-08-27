Chuyên gia Stanford: AI khiến lập trình viên mới ra trường khó tìm việc hơn

Sự xuất hiện của ChatGPT vào tháng 11/2022 đã thổi bùng cả sự hứng khởi lẫn lo ngại xoay quanh AI tạo sinh. Từ đó đến nay, các chatbot được dùng trong đủ lĩnh vực – từ viết mã, viết báo cáo đến trò chuyện trị liệu – trong khi các công ty công nghệ liên tục tung ra những mô hình AI ngày càng mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu này.

Sự phổ biến nhanh chóng đã khơi dậy tranh luận về việc AI sẽ hỗ trợ con người hay thay thế việc làm. Theo nhóm nghiên cứu Stanford, những ngành nghề ghi nhận sự sụt giảm nhiều nhất là nơi AI có khả năng trực tiếp tự động hóa công việc thay vì chỉ hỗ trợ con người làm tốt hơn.