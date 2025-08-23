Chuyên gia phong thủy chỉ ra điều kiêng kỵ trong tháng 7 âm lịch

Theo tín ngưỡng dân gian, tháng 7 âm lịch còn gọi là tháng cô hồn. Năm nay, theo lịch dương, tháng cô hồn kéo dài từ ngày 23/8 đến ngày 21/9.

Trong tháng này, ngoài việc chuẩn bị mâm lễ cúng, chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà chỉ ra những điều cần kiêng kỵ.

Ảnh minh họa: FP

Những điều cần kiêng kỵ trong tháng 7 cô hồn:

1. Không nên đi chơi đêm, đặc biệt với người yếu bóng vía và trẻ em.