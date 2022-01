Ví dụ tôn tượng của ngài Thần Tài, Thổ Công, Triệu Công Minh.

Tôn tượng là nơi an vị của các vị thần, gia chủ thờ thần linh với mong muốn cầu cho gia đạo bình an, cuộc sống đủ đầy, sung túc. Trong quá trình bao sái ban thờ, nếu làm kinh động đến các tôn tượng, cho thấy gia chủ thiếu đi sự tận tâm, kính trọng. Do vậy cần tránh làm cho các tôn tượng bị xê dịch.