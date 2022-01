Chuyên gia nói về uẩn khúc 5 người một nhà tử vong sau bữa ăn

Gian bếp nhà ông Sản nấu bữa trưa 26/12/2021

Liên quan đến vụ việc trên, tối 15/1 vừa qua, chia sẻ với PV Doanh nghiệp & Tiếp thị, lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh, huyện Kim Động cho biết đã có thêm 1 nạn nhân tử vong.



Nạn nhân là anh Nguyễn Văn Dũng (chồng chị Tươi, người địa phương), tử vong sau gần 20 ngày hôn mê sâu. "Cơ quan chức năng hiện đang khám nghiệm tử thi và sau đó sẽ bàn giao cho gia đình để lo hậu sự", vị lãnh đạo UBND xã Ngọc Thanh nói.



Đáng chú ý, anh Dũng không đến nhà bố vợ ăn cơm trưa 26/12 nhưng đến ngày 28/12, sau khi lo xong hậu sự cho con rồi lên Hà Nội đưa thi thể vợ về nhà, anh bị ngất, hôn mê sâu, được cấp cứu ở Hà Nội.



Ngay sau khi xảy ra sự việc, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Bộ Y tế phối hợp với công an tỉnh Hưng Yên và công an huyện Kim Động điều tra nguyên nhân tử vong của các nạn nhân.



Có 2 điều uẩn khúc được chỉ ra trong vụ việc trên. Thứ nhất, cùng ăn bữa cơm hôm đó nhưng người khỏe, người tử vong. Thứ hai, con rể của ông Sảng là anh D. dù không ăn bữa cơm đó nhưng cũng tử vong.



Chuyên gia nói gì về những uẩn khúc trong vụ việc?



Trao đổi với Dân Việt, PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh, Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm (Đại học Bách Khoa Hà Nội) nhận định đây là sự việc rất phức tạp và chứa nhiều uẩn khúc.



PGS.TS Nguyễn Duyy Thịnh nhận định nếu đây là ngộ độc thông thường thì sẽ không có chuyện 9 người ăn cùng mâm, cùng bữa, cùng chỗ mà 4 người tử vong còn 5 người khác bình an vô sự.



"Ở đây chúng ta đặt ra giả thuyết thứ nhất đó là ngộ độc thức ăn. Thông thường ngộ độc xảy ra khi thức ăn bị ôi thiu, hư hỏng, tuy nhiên theo chia sẻ của gia đình thì họ mới đi chợ mua thức ăn nóng.



Bên cạnh đó, nếu thức ăn hư hỏng, nấm mốc, dư lượng thuốc trừ sâu thì sẽ có triệu chứng ngộ độc như choáng váng, ói mửa... thường có thể cứu được chứ không thể tử vong ngay.



Giả thuyết thứ hai có bàn tay của kẻ khác đầu độc. Tuy nhiên, chính mẹ của nạn nhân nói không có người lạ, chỉ có ông bà, 2 con gái, một người con rể và các cháu. Cũng theo người mẹ, mối quan hệ giữa những người trong gia đình không có bất ổn", PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh phân tích.

PGS.TS. Nguyễn Duy Thịnh cho rằng, các giả thuyết liên quan đến ngộ độc thực phẩm khó có thể xảy ra. Ảnh: NVCC

Cũng theo lời ông Thịnh, tất cả những giả thuyết ngộ độc thực phẩm đều không có lý, không xảy ra trường hợp chết nhiều người như vậy được. Ông cho rằng mọi việc đều có thể xảy ra, chúng ta cần chờ kết luận từ phía công an.



Nếu trong trường hợp bị độc do người khác sát hại thì người gây án phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.



Giám đốc Công an Hưng Yên lên tiếng



Trước cái chết đầy uẩn khúc của các nạn nhân, Công an tỉnh Hưng Yên phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Bộ Y tế vào cuộc điều tra, làm rõ nguyên nhân.



Trưa 16/1, Đại tá Nguyễn Thanh Trường - Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, hiện nay các lực lượng nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Kim Động vẫn đang tích cực điều tra nhưng chưa xác định được nguyên nhân cụ thể dẫn đến sự ra đi của 4 người sau bữa trưa ở nhà ông Sản và chồng một nạn nhân không đến ăn nhưng cũng tử vong.



Theo Đại tá Trường, hiện nay, các mẫu giám định liên quan đến vụ việc đã được chuyển đến Viện Khoa học Hình sự - Bộ Công an tiến hành giám định những chưa có kết quả cụ thể. "Vụ việc có nhiều vấn đề khi cả nhà ăn cùng nhau nhưng có người bị, có người không sao", đại tá Trường nói.



Lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên chỉ rõ, trong vụ việc này có nhiều điểm, tình tiết rất khó lý giải nên cơ quan công an địa phương chỉ tiến hành thu thập các tài liệu liên quan còn tất cả phải phụ thuộc vào việc giám định của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an.



Hiện tại, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.