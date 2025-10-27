Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?

Theo Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam như Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol (Anh), nhận định thỏa thuận thương mại với Việt Nam tương tự như Mỹ đã chốt một số nước, trong đó có các nước ASEAN như Campuchia, Malaysia.