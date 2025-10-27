Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?

27/10/2025 19:46

Khung thỏa thuận thương mại với Mỹ là bước tiến quan trọng giúp giảm rủi ro thuế ban đầu, củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu

Theo Tuyên bố chung về Khuôn khổ Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng giữa Việt Nam và Mỹ, nước này sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% với hàng hóa xuất xứ từ Việt Nam như Sắc lệnh Hành pháp số 14257 ngày 2-4-2025, đã được sửa đổi.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, TS Hồ Quốc Tuấn, Giảng viên Cao cấp, Đại học Bristol (Anh), nhận định thỏa thuận thương mại với Việt Nam tương tự như Mỹ đã chốt một số nước, trong đó có các nước ASEAN như Campuchia, Malaysia.

Về mặt tích cực, mức thuế 20% sẽ áp dụng "đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam". Đồng thời, xác định các sản phẩm trong danh mục nêu tại Phụ lục III của Sắc lệnh Hành pháp số 14356 ngày 5-9 đó là "Điều chỉnh thuế tiềm năng đối với các đối tác có định hướng tương đồng" để được hưởng mức thuế đối ứng 0%. Chính sách này tương tự như các thỏa thuận của Mỹ đã ký với Anh.

Ở chiều ngược lại, các rào cản phi thuế quan cũng cần phải trao đổi thêm vì còn nhiều vấn đề cần xem xét và một số loại thuế dịch vụ. 

"Việt Nam cần tập trung đẩy mạnh xuất nhập khẩu sau khi có kết quả đàm phán bước đầu để đạt mục tiêu tăng trưởng xuất khẩu 2 con số" – TS Hồ Quốc Tuấn nói.

Chuyên gia nói gì về kết quả ban đầu của đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ? - Ảnh 1.
Mỹ sẽ duy trì mức thuế đối ứng 20% đối với hàng hóa có xuất xứ từ Việt Nam

Theo Công ty chứng khoán Maybank, Khung thỏa thuận thương mại Mỹ - Việt Nam là một bước tiến ngoại giao quan trọng giúp giảm thiểu rủi ro thuế suất ban đầu, qua đó củng cố vai trò của Việt Nam trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Chuyên gia nói gì về kết quả ban đầu của đàm phán thuế đối ứng Việt Nam - Mỹ? - Ảnh 2.
Các nhà máy tăng cường sản xuất để xuất hàng sang Mỹ trước khi mức thuế cao hơn có hiệu lực

Theo nld.com.vn
https://nld.com.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-khung-thoa-thuan-thue-quan-giua-my-va-viet-nam-196251027140924783.htm
Copy Link
https://nld.com.vn/chuyen-gia-noi-gi-ve-khung-thoa-thuan-thue-quan-giua-my-va-viet-nam-196251027140924783.htm
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Kinh doanh
            Chuyên gia nói gì về khung thỏa thuận thuế quan giữa Mỹ và Việt Nam?
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO