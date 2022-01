Chuyên gia nói gì trước lo ngại doanh nghiệp gom đất để trục lợi?

Your browser does not support the audio element.

Bộ trưởng Tư pháp nói về điểm gây tắc nghẽn hàng trăm dự án

Tại kỳ họp bất thường Quốc hội khóa XIV (4-11/1), Chính phủ đã đề xuất xây dựng dự án một luật sửa 8 luật nhằm khơi thông những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn...

Dự kiến đầu tuần tới (10/1), Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về luật này. Sau đó, thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Một trong những sửa đổi nhận được quan tâm của nhiều đại biểu đó là đề xuất sửa đổi, bổ sung Điểm c Khoản 1 Điều 75 (sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 23 Luật Nhà ở).

Cụ thể, Chính phủ đề nghị sửa theo hướng, ngoài đất ở hợp pháp, nhà đầu tư có quyền sử dụng các loại đất khác không phải là đất ở để đầu tư xây dự án nhà ở thương mại. Điều kiện là các dự án đất này đã được quy hoạch, có trong kế hoạch sử dụng đất của cơ quan chức năng, chỉ trừ trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng...

Để bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ, không thất thoát ngân sách nhà nước, dự thảo cũng quy định sau khi đã được chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư, nhà đầu tư phải tiến hành thủ tục chuyển mục đích sử dụng các loại đất khác thuộc dự án đầu tư (nếu có) sang đất ở và thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Đại diện Chính phủ trình Quốc hội dự án luật, Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long đã có giải thích về sự cần thiết của việc sửa luật. Theo Bộ trưởng, tại Luật nhà ở 2005 trước đây, chỉ có 2 hình thức để xây nhà ở thương mại, đó là Nhà nước giao đất cho thuê đất qua đấu thầu, đấu giá; hai là chỉ định chủ đầu tư trong trường hợp có quyền sử dụng đất thông qua chuyển nhượng.