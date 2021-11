Chuyên gia nhận định 3 điểm đáng chú ý từ thượng đỉnh Biden - Tập Cận Bình

Your browser does not support the audio element.

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình họp thượng đỉnh trực tuyến hôm 15/11 (Ảnh: Reuters).

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình ngày 15/11 đã tham dự hội nghị thượng đỉnh trực tuyến đầu tiên kể từ khi ông Biden đắc cử hồi tháng 1.

Trước đó, hai nhà lãnh đạo đã có hai lần trao đổi qua điện thoại. Tuy nhiên, hội nghị thượng đỉnh Joe Biden - Tập Cận Bình lần này được giới chuyên gia đánh giá là cuộc thảo luận có ý nghĩa quan trọng nhất của ông Biden và ông Tập từ trước đến nay.

Trao đổi với Dân trí, GS. TS Phạm Quang Minh, nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội đã đưa ra một số nhận định về hội nghị thượng đỉnh lần này của Mỹ và Trung Quốc.

Về phía Trung Quốc, sau Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản Trung Quốc (11/11), ông Tập Cận Bình đã ngày càng khẳng định được vị thế, vai trò của mình. Chính điều đó đã tạo nên tâm thế tự tin cho ông Tập trước cuộc gặp với Tổng thống Joe Biden.

Về phía Mỹ, sau 11 tháng ông Biden lên nắm quyền, tình hình nước Mỹ tương đối ổn định. Mỹ đã quay trở lại thể hiện vai trò trên một số mặt trận, trong đó có việc thiết lập lại quan hệ đồng minh như Bộ Tứ (Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ), AUKUS (Mỹ, Anh, Australia).

Thẳng thắn nhưng có không đột phá