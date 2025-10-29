Chuyên gia Ngô Minh Hiếu: Có người đã mất 7 tỷ vì lừa đảo trực tuyến

Phát biểu tại buổi tập huấn do IOM và Đại sứ quán Canada tổ chức ngày 27/10, chuyên gia Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) chỉ ra hai nhóm rủi ro chính mà người dùng Việt đang đối mặt: rò rỉ – khai thác dữ liệu cá nhân và tội phạm mạng sử dụng công nghệ mới để lừa đảo, tấn công tinh vi hơn.

Rò rỉ dữ liệu và hệ quả từ thói quen trực tuyến

Phần lớn nguy cơ đến từ chính hành vi người dùng. Mỗi lượt “like”, chia sẻ, check-in hay tải ứng dụng đều để lại dấu vết số. Các nền tảng như Facebook, TikTok, Instagram thu thập và phân tích hành vi để gợi ý quảng cáo, nhưng đồng thời cũng tạo kẽ hở bảo mật.

Theo ông Ngô Minh Hiếu, mọi thứ kết nối với Internet đều có thể bị tổn thương.