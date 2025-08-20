Chuyên gia mách loạt bí kíp sinh tồn khi đi lạc trong rừng

Theo Cục Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), “bí kíp” quan trọng nhất để sống sót trong những chuyến đi dã ngoại hay khám phá là kỹ năng lập kế hoạch.

“Bạn phải lường trước những điều bất ngờ và lên kế hoạch phù hợp. Ngay cả khi chỉ đi vài giờ, bạn cũng cần mang theo những vật dụng cần thiết để tránh mất nước, kiệt sức và ứng phó với thời tiết bất thường”, USDA khuyến cáo.

Các vật dụng tối thiểu cần có gồm: Nước, thực phẩm, dao, bật lửa, đồng hồ, còi, đèn pin, quần áo khô, điện thoại đầy pin và pin dự phòng. Ảnh: Hiking Tips

Các cơ quan cứu hộ quốc tế khuyến nghị du khách thông báo kế hoạch di chuyển cho ít nhất 2 người thân. Thông tin về điểm đến, lộ trình, phương tiện, thời gian dự kiến… sẽ giúp ích rất nhiều khi cần tìm kiếm cứu nạn.