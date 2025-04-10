Chuyên gia: Hoàn lưu bão số 11 rộng, chưa đổ bộ vẫn có thể xuất hiện dông lốc

Theo tính toán của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia về đường đi của bão, trong thời gian tới, bão có khả năng lệch lên phía Bắc. Với xu hướng lệch lên phía Bắc thì bão sẽ đi vào giữa tỉnh Quảng Ninh của Việt Nam và tỉnh Quảng Tây của Trung Quốc, cường độ mạnh nhất có thể cấp 8 - 9 ở khu vực tỉnh Quảng Ninh, những khu vực khác gió mạnh cấp 6-7.

Ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5/10 đến hết đêm 7/10, Bắc Bộ sẽ xảy ra đợt mưa lớn diện rộng. Với tính toán bão số 11 Matmo khả năng đi lên phía Bắc, trọng tâm mưa sẽ ở vùng núi và trung du, tổng lượng mưa phổ biến 150 - 250mm. Cũng do bão dịch chuyển lên phía Bắc, vùng mưa ở đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hoá không lớn, dao động 70 - 120mm, có nơi trên 200mm.

Cũng theo ông Hưởng, khi bão vào Biển Đông có những điều kiện tương đối thuận lợi cho quá trình phát triển của bão.