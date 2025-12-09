Chuyên gia Hiếu PC lên tiếng về sự cố an ninh mạng tại CIC

Liên quan đến sự việc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), với dấu hiệu ban đầu là vi phạm dữ liệu cá nhân. Trước tình hình này và khi thông tin lan rộng trên mạng xã hội, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã lên tiếng nhằm làm rõ.
Cụ thể, trên trang cá nhân, chuyên gia an ninh mạng này khẳng định: "Ngân hàng KHÔNG có gửi thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC), OTP, mật khẩu của khách hàng lên CIC. Vì vậy, giao dịch và thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng từ sự cố này."
Dù giao dịch sẽ không bị ảnh hưởng nhưng Hiếu PC cũng đưa ra cảnh báo rằng, tội phạm mạng có thể lợi dụng sự cố để lừa đảo, do đó người dùng cần tuyệt đối cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn hay email mạo danh ngân hàng, CIC hoặc cơ quan công an.
Anh khuyến nghị không cung cấp số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC, OTP hay mật khẩu cho bất kỳ ai; không nhấn vào các đường link lạ trong tin nhắn, email, đặc biệt là những tệp tin có định dạng *.apk. Người dùng cũng nên thường xuyên theo dõi lịch sử giao dịch để kịp thời phát hiện bất thường và liên hệ ngay tổng đài ngân hàng.
Chuyên gia an ninh mạng Hiếu PC cũng nhấn mạnh nguyên tắc chung là nên chậm lại và kiểm chứng trước mọi thông tin, đường link và yêu cầu cung cấp dữ liệu để tránh trở thành nạn nhân.
Trước đó vào tối ngày 11/9, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cùng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) đã phát đi thông cáo báo chí xác nhận vụ việc lộ dữ liệu cá nhân tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC).
Cụ thể, ngày 10/9, VNCERT tiếp nhận báo cáo sự cố an ninh mạng tại CIC. A05 đã chỉ đạo VNCERT chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp an toàn thông tin (Viettel, VNPT, NCS), Ngân hàng Nhà nước và CIC để xác minh, đồng thời triển khai các biện pháp kỹ thuật ứng phó.
Kết quả xác minh ban đầu cho thấy có dấu hiệu tội phạm mạng tấn công, xâm nhập nhằm đánh cắp dữ liệu cá nhân. Số lượng dữ liệu bị chiếm đoạt đang tiếp tục được thống kê, làm rõ.
VNCERT yêu cầu các tổ chức, cá nhân không tự ý tải, chia sẻ hay sử dụng trái phép dữ liệu, nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật. Đồng thời, cơ quan này khuyến nghị các tổ chức tài chính, ngân hàng tăng cường rà soát hệ thống, tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 14423:2025 về an ninh mạng.
Người dân cũng được cảnh báo nâng cao cảnh giác, tránh bị lợi dụng thông tin để phát tán mã độc, lừa đảo hoặc chiếm đoạt tài sản.