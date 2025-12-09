Chuyên gia Hiếu PC lên tiếng về sự cố an ninh mạng tại CIC

Liên quan đến sự việc, Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam (VNCERT) cho biết đã tiếp nhận báo cáo về sự cố an ninh mạng tại Trung tâm Thông tin tín dụng quốc gia (CIC), với dấu hiệu ban đầu là vi phạm dữ liệu cá nhân. Trước tình hình này và khi thông tin lan rộng trên mạng xã hội, chuyên gia an ninh mạng Ngô Minh Hiếu (Hiếu PC) đã lên tiếng nhằm làm rõ.

Cụ thể, trên trang cá nhân, chuyên gia an ninh mạng này khẳng định: "Ngân hàng KHÔNG có gửi thông tin thẻ tín dụng (số thẻ, ngày hết hạn, CVV/CVC), OTP, mật khẩu của khách hàng lên CIC. Vì vậy, giao dịch và thông tin thẻ tín dụng của bạn sẽ không bị ảnh hưởng từ sự cố này."