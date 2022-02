Chuyên gia: Di chứng hậu Covid-19 đáng lo ngại nhưng không nên hoảng sợ nó để rồi bị nặng thêm

Bác sĩ Chu Thị Quỳnh Thơ, Quyền Trưởng Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

"Có một vài trường hợp bệnh nhân sau khi nhiễm Covid-19 bị ho mãn tính, ho kéo dài. Họ cảm thấy rất khó chịu, bị ảnh hưởng đến sinh hoạt từ miếng ăn, giấc ngủ tạo thành vòng xoắn rối loạn về tâm lý. Người bệnh lo lắng, lúc nào cũng nghĩ mình bị tổn thương gì đó khiến họ ho như vậy", bác sĩ Thơ chia sẻ.



Theo bác sĩ Thơ, ngoài ra, triệu chứng khó thở cũng hay gặp ở một số bệnh nhân hậu Covid-19. Họ cảm thấy thở hụt hơi, khó thở khi gắng sức khiến người bệnh không muốn quay trở lại với công việc trước đây.



Có người sợ đi bộ xa sẽ bị mệt hoặc bị gì đó, không thể nào trở lại sinh hoạt bình thường. Rõ ràng như vậy sẽ ảnh hưởng đến công việc, cuộc sống hằng ngày rất nhiều.



Quyền Trưởng Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho biết, đối với trường hợp biến chứng hậu Covid-19 như trên, các bác sĩ sẽ cần kết hợp nhiều yếu tố trong quá trình điều trị, trong đó có cả phần can thiệp về tâm lý cho bệnh nhân.

Hàng ngày vẫn có nhiều bệnh nhân sau Covid-19 đến để phục hồi chức năng hô hấp.

"Ngoài vấn đề tâm lý chúng tôi có nhiều biện pháp để hỗ trợ, tăng cường khả năng thích nghi của người bệnh. Tăng cường khả năng dung nạp, lấy lại các hoạt động gắng sức. Sau Covid-19, một số vấn đề liên quan đến chức năng phổi sẽ bị hạn chế.



Ngoài bài tập thở sẽ có những bài tập thể lực gắn với tập thở giúp cho người bệnh dễ dung nạp hơn với cả cường độ vận động cao hơn một chút chứ cũng vì suốt ngày nghĩ không làm được, tâm lý trạng thái cần được nghỉ ngơi… Đó là hai đối tượng chúng tôi hay gặp nhất hậu Covid-19", bác sĩ Thơ nhấn mạnh.



Những bệnh nhân thời gian nằm viện kéo dài, hôn mê, thở máy… gặp phải vấn đề như teo cơ, rối loạn thăng bằng sau thời gian dài không vận động, rối loạn về giọng nói do đặt nội khí quản… Đó là những bệnh nhân đang được can thiệp mỗi ngày tại bệnh viện.



"Hằng ngày chúng tôi có những bệnh nhân rất nặng đã qua giai đoạn cấp, không phải thở oxy nữa nhưng chưa thể đứng lên đi lại được. Chúng tôi phải cố gắng giúp bệnh nhân quay trở lại cuộc sống bình thường", bác sĩ Thơ nói.



Cảnh báo tâm lý 'Rồi ai cũng sẽ trở thành F0' cần hiểu cho đúng!



Quyền Trưởng Khoa phục hồi chức năng, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội cho rằng, bệnh lý nào cũng có biến chứng. Tỉ lệ nhiễm Covid-19 hiện đang cao, ngoài ra virus SARS-CoV-2 hơi đặc biệt hơn so với virus thông thường bởi gây nên tổn thương phổi, tổn thương nhiều cơ quan nặng nề.