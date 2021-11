Chuyên gia chia sẻ tips chăm sóc da sau phẫu thuật thẩm mỹ

Chảy máu nhẹ là bình thường,điều này thường xảy ra do huyết áp tăng lên do cúi, nâng, ho, hắt hơi hoặc căng thẳng. Hãy giữ hoạt động ở mức tối thiểu, đặc biệt là trong 10 ngày đầu tiên sau khi phẫu thuật.

5. Tránh sẹo sau phẫu thuật thẩm mỹ

Nhóm tuổi từ 35 đến 50 là nhóm phổ biến nhất để thực hiện các thủ thuật thẩm mỹ.Không giống như thế hệ trẻ, các nhóm tuổi trưởng thành hơn biết tầm quan trọng của việc bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo phục hồi hoàn toàn.

Không nên tác động lên bất kỳ lớp da nào bị bong tróc. Điều này có thể gây nhiễm trùng hoặc để lại sẹo.Thay vào đó, hãy sử dụng bơ ca cao, vitamin E hoặc gel trị sẹo trong 6 tuần sau khi phẫu thuật. Nhẹ nhàng xoa bóp thuốc mỡ vào vết sẹo sẽ giúp da mềm mại hơn.

Da bị khô cũng có thể gây ra sẹo. Nếu xảy ra hiện tượng này, bạn hãy bôi thuốc mỡ kháng sinh. Kem giữ ẩm cũng có thể giúp giữ nước cho da. Vết sẹo của bạn thường có màu hồng đậm sau khi cắt bỏ vết khâu. Tuy nhiên, theo thời gian, màu hồng sẽ nhạt dần và chuyển thành màu trắng.

