Chuyên gia chỉ cách xuống tiền đầu tư trong năm 2023

Gửi tiết kiệm - kênh đầu tư số 1

Gửi tiết kiệm, theo chuyên gia, là kênh đầu tư an toàn nhất hiện nay. Năm 2023 cũng sẽ là năm các dòng tiền tìm kiếm những nơi trú ẩn an toàn. Bên cạnh đó, lãi suất nhiều ngân hàng hiện nay đã vượt 10%/năm, nên đây vẫn là kênh đầu tư an toàn và lợi nhuận ổn trong năm 2023.

Đến thời điểm này, hiện một số ngân hàng có mức lãi suất cao có thể kể đến như: Saigon Bank với mức lãi áp dụng cho kỳ hạn 13 tháng là 10,5%/năm. Đáng chú ý, Saigon Bank không có yêu cầu đi kèm về số tiền tối thiểu, gửi bao nhiêu tiền ở kỳ hạn trên cũng đều được hưởng lãi suất 10,5%/năm. Các kỳ hạn 12, 18, 24, 36 tháng được trả lãi 10% năm.

Nhiều ngân hàng cũng có mức lãi suất cao như SCB (9,95%/năm), Đông Á Bank (9,75%/năm)...

Chuyên gia tài chính Phan Linh - đồng thời là người sáng lập của Take Profit, công ty hoạt động trong lĩnh vực đào tạo - tư vấn - đầu tư tài chính dự báo, nhiều khả năng lãi suất vẫn duy trì mặt bằng cao đến giữa 2023 đến khi Fed xoay chiều chính sách.

Năm 2023, đầu tư vào kênh nào để đạt hiệu quả?

Do đó, với những người thận trọng, gửi tiết kiệm là kênh đầu tư số 1 trong năm 2023. Tuy nhiên, nhà đầu tư nên chọn các ngân hàng có yếu tố an toàn, chất lượng dịch vụ tốt, đi cùng với đó là xem xét mức lãi suất hợp lý để tối ưu hiệu quả đầu tư.

Đồng quan điểm, TS. Nguyễn Trí Hiếu cũng cho rằng trong bối cảnh nhiều ngân hàng tăng lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng lên đến 9%, gửi tiền tiết kiệm ngân hàng là kênh khả quan nhất và tính an toàn cao.